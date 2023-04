HONOR Magic5 Pro è lo smartphone che non sapevi di volere

Un paio di giorni fa Honor ha mostrato l’HONOR Magic5 Pro, il loro nuovo smartphone top di gamma che troverete in vendita nei prossimi giorni. Una cosa abbastanza normale (di presentazioni ne vedi tante in questo mestiere) se non fosse per un paio di dettagli.

Prima di tutto, HONOR ha scelto una cornice fantastica per l’evento: il Vittoriale Degli Italiani è un’area museale che fu la residenza di Gabriele D’Annunzio. Un posto ricco di bellezza e di magia, perfetto per mettere alla prova la fotocamera di uno smartphone.

L’altro dettaglio notevole è la nuova funzione dedicata alla fotografia di azione. HONOR Magic5 Pro non ha solo un bel modulo fotografico (quello te lo aspetti), ma nel software c’è un pulsante che fa una specie di magia, e dietro a cui si nascondono paio di algoritmi per la fotografìa automatica: Millisecond Falcon Capture e AI Motion Sensing Capture. In pratica, se c’è dell’azione, ci pensa lui a fare lo scatto perfetto.

C’era un trio di bravissimi atleti che hanno fatto acrobazia in giro per il Vittoriale, così abbiamo potuto mettere subito alla prova le capacità fotografiche di HONOR Magic5 Pro. E i risultati sono davvero notevoli. Potete vederli nella galleria qui sotto.

Image 1 of 18 (Image credit: Valerio Porcu) L'ottica ultragrandangolare ha colori precisi e molti dettagli, ma qualche distorsione di troppo ai margini. (Image credit: Valerio Porcu) HONOR Magic5 Pro, ultra-wide (Image credit: Valerio Porcu) HONOR Magic5 Pro, ottica principale (Image credit: Valerio Porcu) HONOR Magic5 Pro, ottica principale (Image credit: Valerio Porcu) HONOR Magic5 Pro, la funzione Azione ... in azione (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) Un HDR ben realizzato: sia il soggetto principale sia il cielo sono esposti correttamente (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) Un'immagine con molto contrasto, ma HONOR Magic5 Pro non perde dettagli nelle zone scure né "brucia" quelle più illuminate. (Image credit: Valerio Porcu) La sfocatura dello sfondo è ben fatta, anche con un soggetto bianco (Image credit: Valerio Porcu) HONOR Magic5 Pro "vede" il salto anche da lontano (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) Una foto pronta per la stampa e la cornice (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

HONOR Magic5 Pro è riuscito spesso e volentieri a immortalare il momento migliore delle acrobazie, il che è davvero fantastico. Se avete provato a fare fotografia di sport, sapete quanto è difficile - e con uno smartphone ancora di più. Prima di tutto devi avere un obiettivo bello luminoso, perché la velocità di scatto deve essere bassissima se vuoi ottenere il classico effetto per cui si dice che la fotografia ferma il tempo. E poi devi scattare al momento giusto: di solito si scatta a raffica, sperando che almeno una delle immagini sarà quella giusta. E infatti la velocità della raffica è uno dei parametri che consideriamo nel valutare le migliori fotocamere .

Ebbene, nei test che ho potuto fare questa fotocamera si è rivelata davvero in grado di fare la differenza. Mi ha lasciato un’ottima impressione, e sono tornato a casa con la voglia di provarlo di nuovo, con le attività sportive dei miei figli o in qualche altra occasione.

Per il momento, HONOR Magic5 Pro è uno smartphone che mi ha convinto. Entrerà senza dubbio nella nostra lista dei migliori cameraphone , e magari anche in quella dei migliori smartphone in assoluto.

Per il resto HONOR Magic5 Pro ha quello che ti aspetteresti da un top di gamma che costa 1.200 euro (sul prezzo torniamo dopo): certificazione IP68, schermo OLED con luminosità massima fino a 1.800 nit, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5.100 mAh, caricatore veloce (66W) incluso nella confezione. Tutte cose fantastiche, ma bene o male lo stesso che trovate su Galaxy S23 Ultra , Xiaomi 13 Pro o iPhone 14 Pro Max .

La fotocamera principale ha tre sensori, tutti da 50 megapixel: un wide, un ultrawide e uno zoom ottico 3,5x. Per quanto ho potuto provare, anche le ottiche realizzate da Honor sono davvero ottime: come sempre, è quella principale che vorrete usare nella maggior parte delle occasioni, ma per una volta anche le due secondarie non sono niente male. Lo zoom digitale arriva a 100x, ma non è qualcosa che consiglierei di usare.

Infine, vale la pena notare che HONOR Magic5 Pro include anche un processore aggiuntivo dedicato alla sicurezza, sviluppato in collaborazione con Qualcomm: qui saranno conservati i dati più sensibili, così da “garantire la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l'ID del volto e le impronte digitali”. Il comunicato su questo punto è un po’ ambiguo, ma si può dare per scontato che i dati siano crittografati, e ciò che viene salvato nel chip di sicurezza sia la versione hash, non il dato originale… O almeno spero.

A proposito di riservatezza e Privacy, HONOR ha inserito anche una cosa curiosa per le telefonate: in praticata, HONOR Magic5 Pro “sente” le telefonate ed emette un onda sonora in controfase per impedire a chi ci sta intorno i sentire ciò che dice il nostro interlocutore. L’approccio, concettualmente, è lo stesso delle cuffie con riduzione del rumore , ma è pensato per uno scopo diverso. HONOR chiama questa soluzione AI Privacy Call 2.0, e ha il vantaggio “collaterale” di ridurre il disturbo verso chi ci sta attorno.

Colore, prezzi e disponibilità

HONOR Magic5 Pro è disponibile in Nero e Verde. Dal 21 aprile al 3 maggio 2023 sarà disponibile con una speciale promozione, in esclusiva su Hihonor.com.

HONOR Magic5 Pro al Prezzo di €1.199,90 in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €100.

A partire dal 4 maggio e fino al 31 maggio sarà possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con la seguente promozione su Hihonor.com:

HONOR Magic5 Pro al prezzo di €1.199,90 in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €100