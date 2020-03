Honor Magic Watch 2 avrà un’autonomia di due settimane, con un sacco di funzioni per il fitness

The Honor Magic Watch 2

Non è facile distinguersi tra gli smartwatch, ma l' Honor Magic Watch 2 - che è stato appena annunciato - potrebbe avere una possibilità , almeno per gli appassionati di salute e fitness. Questo dispositivo è certamente “smart”, ed è anche progettato per il fitness.

Honor Magic Watch 2 ha il GPS, un cardiofrequenzimetro, resiste all'acqua fino a una profondità di 50 metri e possiede ben 15 modalità fitness basate su obiettivi, che coprono discipline come corsa, ciclismo, triathlon, nuoto, escursioni e altro ancora.

Sembra destinato a essere particolarmente interessante per i corridori, in quanto ha 13 modalità per la corsa adatti a ogni livello, dal principiante all'avanzato. Questi includono un pace-setter virtuale e una guida vocale in tempo reale, quindi si avrà essenzialmente un allenatore virtuale al polso.

Honor Magic Watch 2 può anche monitorare lo stress, offrire esercizi di respirazione e tenere traccia del sonno, offrendo oltre 200 suggerimenti per migliorare la qualità di quest’ultimo.

Due dimensioni con una durata della batteria molto diversa

Ce ne son due varianti: quella da 46 mm (schermo da 454 x 454) e quella da 42 mm (schermo da 390 x 390 da 1,2 pollici).. In entrambi i casi lo schermo è AMOLED con 326 pixel per pollice.

Magic Watch 2 ha un’autonomia fino a 14 giorni nelle dimensioni a 46 mm e fino a 7 giorni con il modello a 42 mm. Vanta una vasta gamma di cinturini e di uno spazio di archiviazione per un massimo di 500 brani musicali e la possibilità di mostrare le notifiche del telefono.

Ci sono diverse app integrate, come il meteo e il timer, ma non è possibile scaricare altre app, poiché utilizza il sistema operativo Huawei (che possiede e gestisce anche il marchio Honor) anziché Wear OS .

Pertanto, Honor Magic Watch 2 potrebbe sembrare un po' carente per quanto riguarda le funzioni utili nella vita quotidiana e le funzioni smart in generale ma, se il lato fitness è buono come sembra, potrebbe essere una valida alternativa a un fitness tracker.

Ciò, tuttavia, dipenderà dal costo e dalla possibilità di acquistarlo al di fuori della Cina. Due aspetti su cui per ora non sappiamo ancora nulla, ma non appena avremo informazioni vi aggiorneremo.