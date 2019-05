Honor 20 Pro: trapelati render dello smartphone e foto scattate dal dispositivo

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale dei prodotti della gamma Honor 20, ma continuano a giungerci indiscrezioni in merito. Le ultime in ordine cronologico sono arrivate oggi e riguardano rispettivamente il presunto design del dispositivo e le foto che si dice siano state scattate con la fotocamera del prossimo smartphone Honor.

Partiamo dal design. Le immagini che vedete più in basso sono state diffuse da Roland Quandt, affidabile fonte in fatto di indiscrezioni, il quale sostiene che queste siano le prime immagini ufficiali. Comunque, va detto che il design è molto simile a quello visto in altre indiscrezioni precedenti.

Nelle immagini possiamo notare un foro sull'angolo in alto a sinistra del display che ospita la fotocamera; il resto dello schermo, invece, pare essere full screen. Il retro sembra sia di vetro e ospita una fotocamera con quattro lenti. Sempre dalle immagini capiamo che il sensore principale è da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e apertura f/1.4.

A quanto sembra, Honor 20 Pro avrà dei colori interessanti. Infatti le immagini mostrano due opzioni: una rosa con sfumature viola e una verde sfumato con delle punte di blu. Roland Quandt ha anche aggiunto che Honor 20 Pro avrà specifiche tecniche simili all'Honor 20, ma sarà dotato di maggiore autonomia e, probabilmente, maggiore memoria.

Relativamente alle presunte foto scattate dalla fotocamera, la fonte delle indiscrezioni è Bang Gogo (un micro blogger specializzato in tecnologia) e le immagini consistono in una serie di scatti di paesaggi, come potete vedere più in basso nell'articolo.

Ad una primissima impressione, sembrano di buona qualità, ma non ci sbilanciamo troppo anche perché è probabile che si tratti di immagini compresse visto che sono state caricate su Twitter.

In ogni caso, vista la possibile presenza di una fotocamera con quattro sensori sull'Honor 20 Pro ci sono buone speranze che il comparto fotografico offra prestazioni di tutto rispetto. Infatti, oltre al sensore principale da 48 MP, si dice che la fotocamerà avrà una lente ultragrandangolare da 16 MP con apertura f/2.2, una lente teleobiettivo da 8 MP con apertura f/2.4 e, per finire, un obiettivo macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Noi di TechRadar vi daremo gli aggiornamenti in tempo reale dall'evento di presentazione di Honor 20, quindi seguiteci per tutte le specifiche ufficiali.

Come avrete sentito, Google ieri ha bloccato l'accesso ai servizi Android a Huawei. Questo provvedimento colpisce anche Honor, visto che si tratta di un marchio controllato dal colosso cinese, ma Huawei ha confermato che i prodotti della famiglia Honor 20 contiueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza proprio come nel caso dei dispositivi Huawei e Honor già in commercio.

Via GSMArena