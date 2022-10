Hacking Google: la serie TV simile a Mr. robot ma ispirata alla realtà

Google è un’azienda versatile che nel tempo ha sempre cercato di inserirsi in diversi contesti. Nata nel 1998 da un progetto di Larry Page e Sergey Brin, la compagnia ha saputo imporsi nel corso degli anni come il principale motore di ricerca su scala globale e ha moltiplicato i servizi offerti. Mail, browser, mappe, la piattaforma cloud Google Drive, il sistema operativo Android e molto altro, fino alla produzione di smartphone nella forma di Google Pixel e dei dispositivi indossabili Pixel Watch, frutto dell’acquisizione del marchio FitBit.

I campi in cui Google ha dato prova delle sue competenze sono molteplici e ora, a fine 2022, è giunto il momento di buttarsi sull’audiovisivo. La recente chiusura di Stadia non ha scoraggiato l’azienda di Mountain View che, in data 3 ottobre, ha pubblicato su YouTube il trailer della docuserie Hacking Google con protagonisti i membri dei diversi team che si occupano di cybersicurezza.

La serie si compone di 6 episodi, dall’episodio 0 al 5, a cui si aggiunge un episodio speciale con protagonista Phil Venables, direttore del dipartimento di cybersicurezza di Google Cloud per la protezione dei dati delle aziende.

Hacking Google: la storia

La storia inizia nel 2009, anno in cui si è verificato l’attacco hacker a diverse aziende americane tra cui la stessa Google, Adobe e Morgan Stanley, per citarne alcune, e che ha preso il nome di “operazione Aurora”, come l’ha denominata il vicepresidente della sezione ricerca sulle minacce di McAfee, Dmitri Alperovitch, dopo aver esaminato il dispositivo da cui è partito l’attacco.

Il mondo è venuto a conoscenza dei fatti il 12 gennaio 2010, quando Google ha dichiarato di aver subito un attacco hacker che aveva l’obiettivo di sottrarre parte della proprietà intellettuale della compagnia. Nella sua dichiarazione Google ha sottolineato che l’attacco è partito dalla Cina, probabilmente con l’intenzione di accedere agli indirizzi Gmail degli oppositori del governo di Hu Jintao. I media cinesi, in risposta alle accuse di Google, hanno affermato che la responsabilità era da attribuirsi al governo degli Stati Uniti e che l’intera operazione faceva parte di un più grande schema.

L’operazione Aurora è il tema dell’episodio zero della nuova serie di Google che prosegue illustrando i vari team che si occupano di cybersecurity. Gli episodi successivi, dal numero 1 al numero 5 mostrano le personalità dietro le quinte della sicurezza online: analisi delle minacce, rilevamento dei malware e bug e il Red Team (team rosso) che si occupa di hacker Google dall’interno.

La serie è interamente disponibile su YouTube, sul canale ufficiale dell’azienda, e gli episodi hanno una durata variabile dai 15 ai 18 minuti, fatta eccezione per l’episodio speciale che non supera i cinque minuti.