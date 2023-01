Google TV: sì alla pubblicità, no agli sconti

Alcuni utenti di Google TV hanno segnalato che il sistema operativo sta mostrando loro annunci pubblicitari di automobili e iPhone invece dei soliti consigli su film e serie TV da guardare.

Il sistema operativo per smart TV, installato su dispositivi come il Chromecast con Google TV 4K offre agli utenti un modo comodo per accedere ai migliori servizi di streaming e per creare una lista di contenuti sulle diverse piattaforme, oltre a rendere smart anche TV più economici, come i TV sotto i 400 euro.

I consigli sopra citati sono comunque delle pubblicità (i contenuti suggeriti sono solitamente esclusive di un servizio a cui non si è abbonati), ma almeno sono rilevanti e contestualizzati.

Ultimamente, sembra che Google stia iniziando a ridurre lo spazio riservato ai consigli in favore di vera e propria pubblicità anche se, al momento, non tutti i possessori del servizio stanno assistendo a questo cambiamento.

Smart TV Sony con pubblicità (Image credit: Future)

Gli annunci stanno quindi iniziando ad invadere anche le piattaforme streaming, come hanno dimostrato Netflix e Disney Plus che lanceranno abbonamenti con pubblicità inclusa (se volete valutare quale piatatforma sia la migliori, rimandiamo al nostro approfondimento Disney Plus vs Netflix). A tutto questo si aggiunge il recente brevetto di Sony, dal sapore distopico, che chiede ai telespettatori di gridare il nome di un marchio per far terminare uno spot.

Tornando a Google, non sembra che gli utenti potranno usufruire di uno sconto sulle chiavette streaming o sui televisori di Google TV se accettano di visualizzare le pubblicità, a differenza di altri servizi che compensano in questo modo.

Per come si stanno evolvendo le cose, la pubblicità diventerà di norma nei servizi di streaming e, probabilmente, non sarà compensata da una variazione significativa del costo.