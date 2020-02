Google Stadia, aumentano gli smartphone supportati. Si comincia dai Samsung, Razer e Rog Phone

Dopo mesi di attesa, l’azienda di Mountain View sta finalmente rilasciando Google Stadia per gli smartphone che non sono Google Pixel, quindi se si possiede uno dei 18 modelli di telefoni selezionati, giocare in mobilità sarà molto più facile.

La maggior parte di questi nuovi telefoni compatibili sono telefoni Samsung: tutti i telefoni appartenenti alla serie Galaxy S dal Galaxy S8 e tutti i dispositivi Note dal Galaxy Note 8 incluso. Sono inclusi anche i nuovi Samsung Galaxy S20 , compreso il Galaxy S20 Ultra .

Nell’elenco sono inclusi anche quattro telefoni non-Samsung: il Razer Phone e il Razer Phone 2 , e l' Asus ROG Phone e il ROG Phone 2 . Sono tutti telefoni da gaming, quindi hanno schermi e antenne che potrebbero funzionare bene per lo streaming dei giochi.

Se si possiede uno di questi telefoni, e si è anche un giocatore di Google Stadia, si potrà iniziare a giocare sui nuovi dispositivi supportati a partire dal prossimo 20 febbraio. Non siamo sicuri di quando verranno inclusi altri telefoni nel programma, ma speriamo "presto".

Qual è il telefono migliore per Google Stadia?

Se state cercando un nuovo smartphone e ne volete uno su cui poter giocare a Google Stadia, ci sono alcuni telefoni nella lista a cui vale la pena di dare un’occhiata.

Il Samsung Galaxy S20 Ultra , con una data di uscita compresa tra il 6 e il 13 marzo, a seconda di dove si vive nel mondo, è dotato di un enorme display WQHD+ da 6.9 pollici. Quindi, se il suo enorme prezzo non è un problema per voi, vi restituirà una grande esperienza visiva. È anche un telefono 5G, perciò sarà possibile giocare in mobilità, almeno in aree dove c'è copertura.