Google sposta la produzione degli smartphone dalla Cina a causa del coronavirus

Dopo la guerra commerciale tra USA e Cina, Google aveva già iniziato a spostare la produzione in Vietnam ma, a causa del coronavirus che potrebbe creare problemi ancora per diversi mesi, lo spostamento della produzione ha avuto una priorità ancora maggiore.

Come riporta il sito BGR , fonti anonime hanno rivelato che Google intende staccarsi totalmente dalla Cina per la produzione dei prossimi smartphone Pixel 4a e Pixel 5 . L’azienda di Mountain View avrebbe addirittura chiesto il costo per la spedizione delle apparecchiature dalla Cina al Vietnam.

Fortunatamente, Google non è fortemente vincolata dalla produzione in Cina come invece è Apple, quindi in realtà il passaggio potrebbe essere meno complicato del previsto. Tuttavia, diversi componenti degli smartphone vengono ancora spediti dalla Cina.

La presentazione del Pixel 4a è prevista ad aprile, mentre quella del Pixel 5 si ipotizza possa iniziare nella seconda parte dell’anno.