Google Pixel, ultimo aggiornamento software in arrivo

Come confermato dall’azienda a The Verge, il prossimo aggiornamento sarà l’ultimo per entrambi i modelli Pixel. Si tratta del primo caso di interruzione degli aggiornamenti mensili standard rilasciati da Google per i propri smartphone.

I primi telefoni Pixel sono stati introdotti nell’ottobre del 2016 ricevendo in totale tre anni di aggiornamenti. Pixel e Pixel XL non hanno avuto l’accesso all’aggiornamento di sicurezza rilasciato da Google all’inizio di novembre, facendo pensare a molti utenti che la fine degli update fosse ormai giunta.

Niente di inaspettato, al momento del rilascio dei primi modelli Pixel Google ha confermato che gli smartphone avrebbero usufruito di due anni di aggiornamenti software standard e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Qualche mese fa Google ha inaspettatamente introdotto il software Android 10 per i dispositivi della linea Pixel, anche se molti credevano che gli smartphone si sarebbero fermati alla versione precedente.

L’azienda non ha ancora rivelato la data finale per gli aggiornamenti delle successive generazioni Pixel 2 e Pixel 2 XL, ma se dovesse seguire la stessa linea dei modelli precedenti ci si potrebbe aspettare il passaggio ad Android 11 e un ulteriore anno di aggiornamenti di sicurezza.