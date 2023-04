Google Pixel Fold: ecco le prime immagini del pieghevole in azione

Dopo anni di rumor e indiscrezioni, oggi abbiamo la certezza che il Google Pixel Fold esiste e sta per arrivare. Fino ad oggi non avevamo mai visto il pieghevole in "carne e ossa" come mostrato nel video pubblicato dal tipster Kuba Wojciechowski (Si apre in una nuova scheda) sul suo account Twitter (fonte: 9to5Google (Si apre in una nuova scheda)).

Il frammento è breve e non si vede molto se non il meccanismo di chiusura. Tuttavia, si tratta delle prime immagini del Pixel Fold, quindi vale sicuramente la pena di vederle.

L'interfaccia software è sfocata, ma si vedono chiaramente i bordi arrotondati e il display esterno dello smartphone. La cerniera sembra abbastanza robusta, anche se il video è troppo breve per trarre conclusioni.

Ora vi lasciamo alle immagini:

😉😉😉 pic.twitter.com/zTpEo18K4yApril 22, 2023 See more

Una settimana ricca di leak

All'inizio di questa settimana abbiamo letto diverse indiscrezioni interessanti sul Pixel Fold. In particolare, un leak ha confermato che sarà più resistente all'usura rispetto a Samsung Galaxy Z Fold 4, che da come dichiara la casa è garantito per 200.000 pieghe.

Per quanto riguarda le specifiche del dispositivo, ieri è emersa un'indiscrezione secondo la quale il Pixel Fold sarà equipaggiato con il chip Google Tensor G2, 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna. Nel leak vengono riportate anche le presunte colorazioni che dovrebbero essere i classici bianco e nero.

La stessa fonte ha suggerito che il pieghevole Google verrà svelato il 26 aprile (mercoledì), prima della presentazione in pompa magna all'evento Google IO 2023 che si terrà il 10 maggio. Tuttavia, potrebbe non essere disponibile prima di giugno o luglio.

Analisi: un grande anno per l'hardware Google

Sarà un anno importante per il reparto hardware di Google. Oltre al Pixel Fold, durante il Google IO dovremmo vedere anche il Google Pixel 7a. Entro la fine del 2023 uscirà anche il Pixel 8, quindi si prospetta un anno importante per i dispositivi di casa Google.

Ma non è tutto. Tra le novità attese per il 2023 ci sono anche Google Pixel Tablet e Pixel Watch 2. Il primo smartwatch Pixel sembra aver riscosso un buon successo tra i consumatori, motivo per cui Google dovrebbe rilasciare un aggiornamento entro l'anno.

Tuttavia, si tratta di successori di aggiornare dispositivi esistenti, piuttosto che di proporne di nuovi, anche se in effetti il primo tablet Google è uscito da diversi anni. Con il Pixel Fold invece, l'azienda si è spinta in un territorio inesplorato.

Apple, per il momento, si è tenuta alla larga dai dispositivi pieghevoli ma un eventuale successo del Pixel Fold potrebbe spingere l'azienda di Cupertino ad accelerare i tempi. Del resto, per ora, i pieghevoli rimangono dei dispositivi di nicchia venduti a prezzi elevati e dotati di funzioni specifiche che non servono alla maggior parte degli utenti.

Riuscirà il Pixel Fold a rendere i pieghevoli più accessibili e popolari? Lo scopriremo nei prossimi mesi.