Google Pixel Fold sarà il pieghevole più resistente in circolazione

Honor Magic Vs (top) and Samsung Galaxy Z Fold 4 (bottom)

Un grosso problema dei telefoni pieghevoli è la loro vulnerabilità ai danni e all'usura. Le particolarità del loro formato li rendono più esposti alla polvere e ai liquidi rispetto agli smartphone tradizionali, senza contare l'inevitabile usura delle cerniere.

Si tratta di un problema non da poco, soprattutto se si considera il loro costo, ma il Google Pixel Fold potrebbe battere la concorrenza sotto questo punto di vista.

Secondo CNBC, infatti, Google Pixel Fold avrà la "cerniera più resistente su un telefono pieghevole" mai vista finora. Immaginiamo che la durata venga misurata in base al numero di volte in cui è possibile aprirlo e chiuderlo, fattore che definisce il ciclo di vita dello smartphone.

A questo proposito, Samsung Galaxy Z Fold 4 è stato valutato per sopravvivere a un minimo di 200.000 aperture e chiusire, mentre i modelli come l'Honor Magic Vs e l'Oppo Find N2 sono stati valutati per un valore di 400.000.

Pertanto, se Google utilizzasse questo parametro, Pixel Fold dovrebbe essere in grado di resistere a oltre 400.000 aperture e chiusure.

Questo potrebbe anche far sì che il Pixel Fold si posizioni più avanti rispetto alla concorrenza, visto che alcune indiscrezioni suggeriscono che il prossimo smartphone Samsung pieghevole sarà testato solo per un massimo di 300.000.

Più longevo sotto vari aspetti

Un altro fattore importante quando si parla della longevità dei telefoni pieghevoli è la resistenza all'acqua, un aspetto che le offerte recenti come il Galaxy Z Fold 4, il Galaxy Z Flip 4 e Huawei Mate X3 offrono, ma che la maggior parte degli altri pieghevoli in commercio non include. Secondo le indiscrezioni, anche Google Pixel Fold sarà impermeabile.

Il grado di resistenza all'acqua non viene menzionato, ma dato che la maggior parte dei migliori smartphone raggiunge un grado di protezione IP68 (o IPX8, nel caso dei pieghevoli, dato che ancora non ne esistono di resistenti alla polvere), c'è una buona probabilità che il Pixel Fold adotti lo stesso livello di protezione.

Con una resistenza all'acqua pari a quella dei migliori smartphone pieghevoli Huawei e Samsung, superiore a quella di altri rivali, e una cerniera più resistente di qualsiasi altro pieghevole in circolazione, il Pixel Fold potrebbe avere una serie di punti di forza che lo distaccherebbero dalla concorrenza.