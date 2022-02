Google Pixel Fold arriva a ottobre insieme a Pixel 7

Ultimamente si è parlato di un futuro smartphone pieghevole Pixel, comunemente chiamato Google Pixel Fold. Quando uscirà? Secondo le ultime indiscrezioni, potremmo vederlo quest'anno.

Secondo Ross Young (un leaker affidabile esperto nell'ambito della catena di fornitura dei display), la produzione degli schermi per il Google Pixel Fold inizierebbe nel Q3 2022, tra luglio e settembre. Di conseguenza, lo smartphone sarebbe pronto per un lancio nell'ultimo trimestre dell'anno, tra ottobre e dicembre.

In un tweet successivo Young è sceso nei dettagli, affermando che Pixel Fold probabilmente uscirà a Ottobre. Nello stesso mese ci aspettiamo la presentazione del Pixel 7, quindi Google potrebbe avere in serbo un grande evento di lancio per entrambi gli smartphone.

Password manager: cos'è e come funziona

Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo smartphone Samsung uscito

I migliori aspirapolvere in circolazione

It's back! Looks like Google's foldable Pixel will start panel production in Q3'22 and launch in Q4'22.February 14, 2022 See more

Non c'è ancora niente di confermato, ma questa ipotesi sembra decisamente plausibile. Non solo Young ha la fama di essere un leaker affidabile, ma non ci sono neanche altre indiscrezioni che affermano il contrario (se escludiamo una vecchia notizia sempre di Young, secondo cui Google Pixel sarebbe stato cancellato). Pare che o lui o Google da allora abbiano cambiato idea.

Non ci sono molte altre notizie recenti in merito, se non una che conferma l'ipotesi di Young riguardo un lancio previsto per fine 2022. Altre notizie più vecchie, risalenti al 2021, indicavano una finestra di lancio prevista per inizio 2022, ma si tratta si informazioni ormai troppo datate.

Ormai il 2022 è iniziato, e se Pixel Fold fosse prossimo alla presentazione le indiscrezioni sarebbero molto più numerose. Di conseguenza, gli ultimi mesi del 2022 (potenzialmente ottobre) indicano l'ipotesi attualmente più plausibile.

Via Phone Arena