Google Pixel 7a: prime immagini e specifiche del nuovo medio gamma

Anche se per vedere i primi Google Pixel 8 dovremo attendere il 2024, quest'anno l'azienda di Mountain View deve ancora presentare il suo medio gamma che, come da tradizione, arriverà tra il lancio dei modelli di punta e l'arrivo della nuova generazione.

Stiamo parlando del Google Pixel 7a, un modello molto atteso dai fan degli smartphone Google del quale si parla già da un po'. Proprio in questi giorni è emerso un leak molto interessante che conferma alcune voci circolate in precedenza e ci da un'idea più precisa di quello che possiamo aspettarci dal medio gamma Google.

La notizia arriva da Debayan Roy (Si apre in una nuova scheda) su Twitter (Fonte: GSMArena (Si apre in una nuova scheda)); pur trattandosi di una fonte poco prolifica, di norma Debyan si è distinto per la precisione dei suoi leak, motivo per cui riteniamo che le informazioni da lui diffuse siano piuttosto attendibili.

La fuga di notizie include delle foto che mostrano l'ipotetico design del Google Pixel 7a, caratterizzato da una selfie camera posta nella parte superiore del display e dall'ormai familiare barra nera che ospita il comparto fotografico sul retro.

In breve, l'aspetto è quello che immaginavamo fin dall'inizio.

Pixel 7A • 6.1" FHD+ 90Hz OLED• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW• 5W wireless charging• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZMarch 9, 2023 See more

Specifiche

Per quanto riguarda le specifiche, Roy indica la presenza di uno schermo OLED da 6,1 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel) a 90 Hz, molto simile a quello del Google Pixel 6a, tranne che per la frequenza di aggiornamento superiore.

A bordo dovrebbe esserci anche un processore Tensor G2 di ultima generazione, come previsto, mentre il comparto fotografico sembra composto da due obiettivi rispettivamente da 64MP+12MP. Si parla anche di una ricarica wireless da 5W che, pur non essendo veloce, rappresenterebbe una novità assoluta in casa Pixel.

Non abbiamo info sulla data di lancio, ma ci aspettiamo di vedere Pixel 7a in occasione del Google IO 2023 (come avvenuto per il Pixel 6a). La conferenza di quest'anno è stata fissata per il 10 maggio, quindi se tutto dovesse andare come previsto mancherebbero poco meno di due mesi al lancio.

Analisi: un altro Pixel interessante

La gamma Pixel sta diventando sempre più popolare tra gli utenti Android, tanto che gli ultimi report suggeriscono che sia il Pixel 7 che il Pixel Watch stanno vendendo piuttosto bene. Di certo non sono numeri tali da impensierire big come Apple e Samsung, ma è comunque un ottimo segnale per Google, soprattutto se si considera che il primo smartphone dell'azienda (Nexus One) è uscito nel 2010.

In questo contesto, l'arrivo del Google Pixel 7a potrebbe fare la differenza e Google lo sa, motivo per cui siamo convinti che sarà un modello di successo. Del resto, qui a Techradar abbiamo sempre apprezzato i modelli della serie "a", che da sempre offrono un buon equilibrio tra prestazioni, funzionalità e prezzo.

Tuttavia, se Google proponesse un Pixel 7a "eccessivamente interessante" potrebbe cannibalizzare le vendite degli altri modelli della gamma Pixel 7 (con i quali condividerà lo stesso processore) e persino dei futuri Pixel 8.

Seguiremo con attenzione il lancio di questo modello per capire se la strategia di Google si rivelerà vantaggiosa o meno, ma finora gli smartphone Google con la "a" si sono sempre dimostrati validissimi e siamo convinti che Pixel 7a non farà eccezione.