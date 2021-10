Google Pixel 6 Pro: un leak svela le specifiche a poche ore dal lancio

A poche ore dal lancio dei nuovi Google Pixel 6 un annuncio di vendita pubblicato erroneamente su Amazon UK (e segnalato dal leaker Roland Quandt) ha messo a nudo le specifiche e alcune nuove funzionalità di Pixel 6 Pro.

Nell'inserzione si leggono dettagli relativi allo schermo AMOLED da 6.71 pollici con risoluzione 1440 x 3120 e frequenza di aggiornamento da 120Hz, oltre che del comparto fotografico che sarà composto da un sensore grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 48MP e un ultra grandangolare da 12MP.

Oltre all'OS Android 12 nell'annuncio viene confermato anche il chipset Tensor, il primo prodotto da Google (anche se alcune voci sostengono che Samsung abbia contribuito ampiamente).

Nuovi dettagli su Pixel 6 Pro

Oltre alle specifiche già note, il leak contiene diverse informazioni inedite. Sembra che Pixel 6 Pro sarà equipaggiato con 12GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna, ma sembra essere assente lo slot per le schede di memoria SD. Google è solita offrire uno spazio sul cloud quando si acquista un PIxel, ma anche se fosse non ci sono riferimenti in tal senso nell'inserzione.

Stando alle specifiche riportate su Amazon, Pixel 6 Pro avrà una fotocamera frontale da 12MP, anche se finora abbiamo sentito diversi pareri discordanti.

Dopo le specifiche della fotocamera si possono leggere diverse informazioni relative alle funzioni video di Pixel 6 Pro. Tra queste troviamo le riprese in 4K fino a 60fps, mentre non ci sono indicazioni rispetto al supporto del formato 8K. Per quanto riguarda la fotocamera frontale la risoluzione è limitata a 1080p a 30fps.

Infine sembra che Pixel 6 Pro sia dotato di un sensore di impronte digitali integrato sotto al display.

Roland Quandt aggiunge che il prezzo per la versione da128GB era di £849, mentre per la variante da 256GB il prezzo indicato era di £949. L'annuncio è ancora presente al momento della stesura di questo articolo, ma i prezzi non sono più visibili.

Tra poche ore all'evento Google, ma dopo le numerose indiscrezioni circolate nei mesi scorsi e il recente leak sappiamo praticamente tutto sui Pixel 6, quindi ci aspettiamo poche sorprese.