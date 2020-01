Google Pixel 4a, foro sullo schermo e niente chip Soli?

La serie Google Pixel 4 ha deluso molti potenziali acquirenti per via di un mediocre upgrade accompagnato da un notevole aumento di prezzo. I rendering trapelati di Pixel 4a suggeriscono che Google potrebbe risolvere alcuni di questi errori con un dispositivo di fascia media.

All'inizio dell'anno, Google ha presentato Pixel 3a , che ha portato le leggendarie fotocamere Pixel e l'esperienza software nella fascia media, e si è rivelato un prodotto vincente in molti mercati. Pixel 4 invece non è stato un successo, ma siamo certi che Google proverà a rifarsi con Pixel 4a.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Design

91mobiles ha acquisito molti rendering del prossimo Pixel 4a, dandoci una buona idea di cosa aspettarci. Il cambiamento più grande arriva col display, in quanto sembra adottare un formato più lungo (rispetto a Pixel 3a) con un foro per la fotocamera frontale invece della spessa cornice che abbiamo visto su Pixel 4.

Questo praticamente conferma che i sensori Project Soli e Motion Sense sono stati rimossi dal dispositivo. Sebbene ciò possa sembrare un passo indietro, renderà il Pixel 4a un prodotto più interessante per chi ha budget meno generosi.

L'esistenza di uno scanner di impronte digitali sul retro rafforza questa teoria. La scocca posteriore è di un bianco opaco, con il familiare blocco della fotocamera posteriore a forma di cerchio, nell'angolo in alto a sinistra. In questi rendering si nota solo un sensore per la fotocamera posteriore, ma OnLeaks ribadisce che la fotocamera sarà ben equipaggiata.

Se lo stesso design caratterizzasse anche il prodotto finale, l'altro sensore potrebbe essere un modulo AF laser che di solito è indistinguibile in una superficie nera. La parte inferiore ospiterà il connettore USB di tipo C mentre il jack per cuffie ritorna in alto.

(Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Purtroppo le specifiche interne non erano menzionate, ma possiamo ipotizzarne la scheda tecnica. Riteniamo che i Soc più papabili siano Snapdragon 730 o 765, che saranno abbinati a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

L'obiettivo principale potrebbe vantare una risoluzione di 12,2 MP mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 3000 mAh. Potrebbe arrivare anche un modello 5G. Pixel 4a è un dispositivo progettato per far breccia anche nel fiorente mercato indiano.