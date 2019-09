Motion Sense, i controlli gesture funzioneranno con Spotify e non solo

The Google Pixel 3A

Il Motion Sense è una delle nuove funzioni presenti su Google Pixel 4 e sarà una versione avanzata di questa tecnologia che permetterà l'interazione con il vostro smartphone tramite gesti fatti con la mano sopra di esso.

Google aveva già confermato questa funzione, ma solo ora abbiamo delle informazioni in merito alle app supportate.

9To5Google ha trovato la lista delle app che avranno accesso al Motion Sense, e questo potrebbe significare che tante altre non lo avranno. La lista ne comprende nove: Amazon Music, Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, Spotify Stations, YouTube Music e YouTube.

Motion Sense usa una tecnologia radar avanzata chiamata Project Soli. Questo vuol dire che Google ha dovuto chiedere un permesso speciale per questa funzione e che non sara disponibile in tutti i Paesi del mondo.

Secondo una lista trovata sempre da 9To5Google l'Italia è tra i Paesi nei quali sarà disponibile la tecnologia Motion Sense.

In Ottobre Google terrà un evento nel quale ci aspettiamo di avere tutte le informazioni in merito alla gamma Google Pixel 4, che pensiamo includerà sia il Pixel 4 che il Google Pixel 4 XL.