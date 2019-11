Google Pixel 3, alcuni utenti riportano gravi problemi di stabilizzazione

Google Pixel 3 è spesso elogiato come uno dei migliori camera phones del momento, ma numerosi utenti hanno invaso i forum della community di Google per lamentarsi di gravi problemi di vibrazione della fotocamera, sfarfallio e autofocus .

Come notato da Android Police , i proprietari di Pixel 3 stanno segnalando problemi di stuttering della fotocamera e la mancanza di stabilizzazione durante l'acquisizione delle immagini, anche quando il telefono è completamente immobile, come dimostrato in questo video dell'utente di YouTube Julius Gunnilstam:

Come potete vedere il sensore della fotocamera di Google Pixel 3 sembra tremare in modo incontrollato, nonostante il telefono non si muova affatto. Ciò ha portato a credere che il problema risieda nella stabilizzazione della fotocamera di Pixel 3.

Al momento non si sa se il problema sia correlato all'hardware di Pixel 3 o se l'autofocus e la stabilizzazione ottica dell'immagine vadano in tilt a causa di un problema software.

Se il problema è effettivamente causato da quest'ultimo, Google potrebbe essere in grado di risolverlo tramite un aggiornamento. In caso contrario, coloro che riscontrano il problema potrebbero dover contattare Google per una sostituzione.