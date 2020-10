Google Nest Hub è in offerta a un prezzo fantastico

Google definisce il proprio Google Nest Hub come "la migliore cornice digitale di sempre". In effetti ha (quasi) le stesse capacità di qualsiasi smart speaker dell'azienda, ma con l'aggiunta di uno schermo che permette il controllo visivo e tattile dei vostri dispositivi smart. La qualità dell'audio, in effetti, non è la stessa di Google Home, ma è più che sufficiente per l'utilizzo con l'assistente vocale integrato, un po' meno per l'ascolto di musica. In ogni caso lo schermo è anche utile per visualizzare servizi extra come Youtube, Meteo, Netflix, Nest, Maps e Foto, che sono preclusi ai dispositivi smart non dotati di schermo.

Oggi potete avere Google Nest Hub con un prezzo davvero vantaggioso, ossia a soli 59 Euro su eBay. Google Nest Hub è dotato di uno schermo LCD da 7" di diagonale e di un altoparlante full range. Ha 2 microfoni a lungo raggio per l'ascolto e un sensore luminoso. Si collega tramite Wi-Fi e Bluetooth. Le sue misure sono di 17,8 cm x 11,8 cm x 6,7 cm. L'alimentatore incluso è da 15W.Vedi offerta

Monclick è uno shop online italiano ben conosciuto e spesso offre degli sconti aggiuntivi tramite delle offerte mirate su eBay. In questo caso il prezzo di Google Nest Hub è di €89,99 sul Google shop, mentre Monclick sul proprio shop online lo vende a €69. Pertanto il prezzo di €59 è un vero affare, grazie a uno sconto ulteriore di €10 e ciò lo rende un vero e proprio MUST BUY.