Google, il nuovo Chromecast TV svelato su Reddit

Se proprio non riuscite ad aspettare fino a mercoledì 30 settembre per vedere il prossimo Google Chromecast, potete vederlo in anteprima grazie a delle immagini trapelate su Reddit.

In una serie di thread, l’utente Reddit u/fuzztub07 ha mostrato il design del dispositivo e l’interfaccia che viene visualizzata una volta connesso al televisore, e a prima vista sembra proprio un gioiellino.

Non c’erano molti dubbi sul dongle, già comparso in vari leak, anche se in effetti rimane difficile da descrivere: è un Chromecast, ma a differenza degli altri dispositivi della serie dispone di un telecomando dedicato e ha Android TV preinstallato.

O meglio, viene venduto con Google TV, nome che presto potrebbe sostituire Android TV. Ufficialmente il prodotto, al,eno stando agli ultmi rumor, è "Google Chromecast con Google TV".

(Image credit: u/fuzztub07 / Reddit)

Altre voci giunte in redazione parlano di un prezzo inferiore ai 50$ per gli utenti che si trovano negli Stati Uniti, circa 43 Euro se dovessimo utilizzare il cambio attuale.

Il dongle si era già visto in diversi leak ed è chiaro che si tratta del dispositivo di punta di Google per l’intrattenimento domestico, anche se il meno costoso Chromecast verrà ancora proposto come alternativa economica.

Altri post Reddit suggeriscono che il nuovo Chromecast TV farà affidamento sul sistema operativo Android 10 e avrà a disposizione una memoria interna da 8GB, quindi sarà poco adatto come supporto per film e file pesanti. Nei vari thread ci sono anche alcuni immagini che mostrano il design della nuova Google TV.

In ogni caso mercoledì conosceremo tutti i dettagli mancanti, insieme ai nuovi Pixel 5 e Pixel 4a 5G, oltre a un presunto smart speaker protagonista di diversi leak circolati nelle scorse settimane.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità proposte da Google.

