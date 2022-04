Google ha un'app segreta per farvi passare da iOS a Android

Secondo 9to5Google, Google avrebbe rilasciato un’app gratuita per iOS per aiutarvi a trasferire i dati da un iPhone a un dispositivo Android. Il tutto nel silenzio più totale.

L’app si chiama Passa ad Android e funziona completamente in modalità wireless: questo significa che non dovrete nemmeno preoccuparvi di collegare i due dispositivi tramite cavo.

Con questa nuova app, potrete spostare senza difficoltà i vostri dati più importanti come foto, video, contatti ed eventi del calendario su un dispositivo Android. Google assicura che il processo di trasferimento è “rapido e sicuro”.

L’elenco dei dati trasferibili non include tuttavia i messaggi. L’app vi spiegherà però come disattivare iMessage, in modo da non perdervi alcun tipo di messaggio di testo.

Curiosamente, l’app non compare sull’App Store. Se digitate “Passa ad Android” sul tasto di ricerca dello Store del vostro iPhone non troverete nulla. Per scaricarla, occorre passare da questo link diretto.

Al momento, non sappiamo se e quando l’app entrerà ufficialmente nell’elenco dell’App Store, e Google non ha fatto alcun commento al riguardo.

“Passa ad Android” non è la prima app per la portabilità dei dati mobili disponibile sul mercato. Nel 2015 infatti, Apple aveva già rilasciato “Passa a iOS”, un’applicazione inversa che vi permetteva di passare da Android a iOS in modo simile (via The Verge).