Google, ecco tutti i prossimi smartphone fino al 2025

Dopo un periodo non entusiasmante per quanto riguarda le vendite dei propri smartphone, Google ha di recente fatto molta più presa tra il pubblico con i suoi Pixel 6, che nonostante diverse problematiche software, sono comunque stati i dispositivi più venduti dell'azienda.

Una nuova roadmap emersa su Android Authority svela ora i futuri smartphone Android che l'azienda intende presentare da qui fino al 2025: tra quanto trapelato, sono emerse nello specifico delle info su Pixel 7a e la futura gamma Pixel 8. Google dovrebbe lanciare Pixel 7a (nome in codice "lynx"), insieme al suo primo smartphone flessibile, vale a dire Pixel Fold (conosciuto internamente come "felix") nel 2023 in occasione dell'annuale evento Google I/O, che dovrebbe tenersi tra i mesi di aprile e maggio.

Pixel 7a dovrebbe migliorare alcune delle lacune di Pixel 6a, facendo uso di un display con frequenza d'aggiornamento di 90Hz, invece che di 60Hz.

Sempre nel 2023, ma più avanti, l'azienda di Mountain View dovrebbe poi far debuttare i nuovi Pixel 8. Il modello standard della nuova gamma dovrebbe avere dimensioni leggermente inferiori a quelle di Pixel 7, mentre Pixel 8 Pro manterrà le stesse misure di Pixel 7 Pro. Le specifiche tecniche dovrebbero rimanere quasi uguali, fatta eccezione per i nuovi SoC Tensor G3.

Il modello di fascia media Pixel 8a è invece previsto per il 2024, ma secondo le indiscrezioni la sua uscita dipenderà fortemente dall'andamento delle vendite di Pixel 7a, per cui Google potrebbe cambiare i suoi piani e decidere di far uscire un nuova nuova serie Pixel con cadenza biennale. Il prezzo del dispositivo dovrebbe attestarsi sui 499$, incrementando di 50$ il costo dell'attuale predecessore.

I rumor non si fermano qui, le informazioni fanno infatti anche menzione della gamma Pixel 9: la variante standard sarebbe anch'essa più piccola di Pixel 7, mantenendo le dimensioni di Pixel 8, Pixel 9 Pro continuerà invece a usare lo schermo da 6,7 pollici di Pixel 7 Pro, mentre dovrebbe anche esserci una terza versione di fascia alta, dotata di display da 6,3 pollici e tutte le funzionalità del modello Pro.

Le strategie dell'azienda potrebbero comunque cambiare in base ai risultati che Google otterrà nel 2023. Qualora si concretizzasse, Pixel Fold dovrebbe debuttare insieme ai Pixel 9 nel 2025, in caso contrario, il suo posto potrebbe essere preso da un quarto smartphone tradizionale.

Ovviamente non resta che attendere e vedere cosa riuscirà a fare Google con i suoi futuri Pixel.

