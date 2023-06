Gli iPhone del futuro saranno talmente resistenti da dire addio alle cover

Gli ultimi iPhone usciti sono tra i migliori smartphone in circolazione per quanto riguarda la durabilità, ma è difficile trovare un proprietario di iPhone che non tenga sempre il suo amato dispositivo al sicuro in una cover protettiva.

Nei prossimi anni, però, le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe appena ottenuto l'approvazione di un brevetto per un nuovo tipo di materiale super-resistente per iPhone che potrebbe essere utilizzato nelle future generazioni dei dispositivi.

Il brevetto - denominato semplicemente Spatial Composites - descrive un pannello di vetro posteriore composto da elementi "resistenti all'abrasione" che, a quanto pare, proteggerebbe meglio l'iPhone da graffi, scalfitture e abrasioni.

Il brevetto parla anche degli inconvenienti delle attuali soluzioni per prevenire le abrasioni sui dispositivi mobili. I materiali metallici , ad esempio, possono essere robusti ma creano una schermatura elettromagnetica, mentre la plastica è meno resistente ai graffi e alle abrasioni.

Gli iPhone del futuro potrebbero avere una scocca super-resistente. (Image credit: Apple)

Sembra quindi che Apple stia lavorando a un nuovo materiale per iPhone che vanta proprietà elettromagnetiche favorevoli e una resistenza superiore ai graffi, anche se probabilmente non lo vedremo presto sui nuovi iPhone.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Detto questo, le indiscrezioni suggeriscono che il focus di Apple per la serie iPhone 15 sia proprio la durabilità, in particolare per quanto riguarda il tanto vociferato iPhone 15 Ultra. LeaksApplePro prevede che iPhone 15 Ultra sarà rivestito in titanio, che è tipicamente più resistente e leggero dell'acciaio inossidabile utilizzato dall'iPhone 14 Pro Max.