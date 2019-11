Gli Amazon Echo possono diventare un sistema home cinema

Amazon ha annunciato che ora è possibile accoppiare i vostri speaker Amazon Echo a dispositivi Fire TV per creare un sistema home cinema immersivo ina casa - totalmente senza fili e controllabile dall’assistente vocale Alexa.



Questo vuol dire che, in base ai dispositivi Echo che si possiedono, è possibile impostare diverse tipologie di configurazioni, come la 1.0 (uno speaker davanti alla TV, rivolto verso di voi) e 2.0 (due speaker, uno per lato della TV).



E se si possiede un Echo Sub, aggiungerlo ad una delle configurazioni riportate qui sopra può trasformarle rispettivamente in 1.1 e 2.1, con l’aggiunta del subwoofer che andrà ad incrementare le frequenze e la profondità dei bassi.

Se invece si possiede un Amazon Echo (2019) o Echo Plus si può effettuare anche lo streaming Dolby Audio; la compagnia inoltre afferma che utilizzando un Echo Studio la qualità dello stream può raggiungere quella del Dolby Atmos.



Questo vuol dire che potrete ottenere i benefici di un surround sound spaziale basato sugli oggetti senza la necessità di enormi speaker professionali o di Soundbar frontali, in modo da rendere l’esperienza finale con film e show televisivi a dir poco travolgente.

(Image credit: Amazon)

Come configurare il tuo home cinema con Alexa

Avrai bisogno di un dispositivo Fire TV compatibile e di un altoparlante Echo Speaker.

I dispositivi compatibili sono la Fire TV Stick 4K, Fire TV (3a Generazione), Fire TV Cube e Fire TV Cube (2a Generazione).

Gli altoparlanti Echo Speakers supportati includono Amazon Echo (2017), Echo (2019), Echo Dot (3a Generazione), Echo Plus, Echo Plus (2a Generazione), Echo Dot con Orologio e Echo Studio.

Non hai ancora uno di questi dispositivi? Non dimenticarti che molti speakers Echo andranno in offerta durante la settimana del Black Friday e per il Cyber Monday – metti tra i segnalibri la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon Black Friday per rimanere sempre aggiornato.

(Image credit: Shutterstock)

Prima di tutto, connetti il tuo dispositivo Fire TV e l’Echo speaker alla stessa rete, utilizzando lo stesso account di Amazon e apri l’app di Alexa da smartphone o da tablet.

A questo punto clicca sull’icona Dispositivi nella parte in basso a destra dello schermo, poi clicca l’icona ‘+’ in alto a destra. Seleziona “Configura Sistema Audio” e poi scegli l’opzione Home Cinema.

Nella schermata successiva potrai selezionare il tuo dispositivo Fire TV, assegnando un nome alla tua configurazione home cinema.

Successivamente, seleziona gli speakers Echo che vorrai utilizzare; puoi selezionarne fino a due insieme ad un Echo Sub opzionale - segui le istruzioni su schermo e sarai pronto per goderti i tuoi film con un suono immersivo.

È importante tenere in considerazione che potrai visionare solo i contenuti disponibili sulla tua Fire TV.; ci sono molte delle più grandi piattaforme di streaming, ma non proprio tutte; per esempio non potrete vedere Now TV.