Ghostbusters Afterlife: ecco lo spettacolare trailer

Un trailer ha svelato il nuovo misterioso film dei Ghostbusters diretto dal regista Jason Reitman; dalle immagini sembra trattarsi di un ritorno in grande stile.

Il tema centrale dovrebbe ruotare intorno alla famiglia di un attempato Egon (Harold Ramis) prossimo a scoprire che i suoi eredi stanno per seguire le sue orme e diventare dei Ghostbusters. L’ambientazione tipica della piccola città Americana richiama le atmosfere dell’ormai celebre serie Netflix Stranger Things, o se preferite dei film di Spielberg che l’hanno ispirata.

Nessuno dei membri del cast originale è presente nel film. L’attenzione è posta maggiormente sulle new entry Carrie Coon, Finn Wolfhard e Paul Rudd. Il film è ambientato in un’epoca successiva ai due capitoli originali e parte dalla premessa che, sin da allora, per 30 anni, non è stato avvistato alcun fantasma.

Questa storyline rimescola le carte, mettendo in discussione ciò che si è visto nel film Ghostbusters uscito nel 2016, capitolo nel quale erano quattro donne a vestire i panni degli Acchiappafantasmi per salvare New York da un’invasione ectoplasmica, a 30 anni dall’ultima grande battaglia condotta da Egon e soci.

Molti si aspetteranno la classica commedia in stile Ghostbusters, ma da quanto visto nelle spettacolari riprese mostrate dal trailer dove la Ecto-1 sfreccia nel mezzo di un campo di grano, questo film somiglia più ad un costoso sci-fi drama. D’altro canto Jason Reitman, oltre ad essere il figlio di Ivan Reitman (il regista dei primi Ghostbuster), ha diretto film del calibro di Tra le nuvole e Juno.

Dov’é finito il cast originale?

Gli attori che ci hanno fatto innamorare degli Acchiappafantasmi dovrebbero apparire anche in questo nuovo capitolo: i nomi di Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver e Dan Aykroyd compaiono infatti nella lista degli attori di Ghostbusters Afterlife. L’aspetto più apprezzabile del trailer è la moderazione nello sfoggio dei contenuti, come d'altronde ci si aspetta dal moderno marketing.

Ghostbusters: Afterlife uscirà il 10 Luglio 2020