Ghost of Tsushima è il protagonista del prossimo State of Play

Sony ha annunciato un nuovo episodio di State of Play per domani (14 maggio) incentrato sulla prossima esclusiva per PS4, Ghost of Tsushima.

L'episodio offrirà uno sguardo più approfondito sull'epopea open world dello sviluppatore Sucker Punch, che arriverà su PS4 il 17 luglio a seguito di un piccolo ritardo. Lo streaming inizierà alle 22:00 (ora italiana) e potrete guardarlo su Twitch o YouTube.

In circa 18 minuti di gameplay, i gamer di tutto il mondo potranno vedere in anteprima come funzionano l'esplorazione, il combattimento e tante altre caratteristiche uniche di Ghost of Tsushima. Aspettatevi di vedere un sacco di luccicanti lame d’acciaio.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQbTune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeHMay 12, 2020

Se speravate in notizie o aggiornamenti su PS5, purtroppo non c’è niente di nuovo all’orizzonte. Sony ha dichiarato che questo episodio di State of Play sarà incentrato esclusivamente su Ghost of Tsushima e non ci saranno novità riguardanti la nuova PS5. Abbiamo però visto il nuovo video introduttivo di PlayStation Studios.

Se siete interessati alla nuova avventura di Sony con samurai armati, i preordini di Ghost of Tsushima sono già aperti: potrete anche accaparrarvi una delle tanto ambite collector edition che oltre al gioco contengono tante altre chicche.