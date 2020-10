Gears 5 gratis su Steam per il week end di pasqua

La pasqua si avvicina ma a differenza degli altri anni, in molti, si stanno preparando a passare le festività confinati tra le mura domestiche. Per fortuna, gli sviluppatori di Gears 5 hanno deciso di alleviare le nostre sofferenze regalando l’accesso gratuito agli utenti che giocano da PC e Xbox One, anche se solo per un tempo limitato.

Già da oggi è possibile scaricare Gears 5 gratuitamente dal client Steam (o dal Microsoft Store, se preferite) ed iniziare a giocare. Affrettatevi, l’offerta è a tempo limitato e consente l’accesso gratuito fino a domenica 12 Aprile.

Giocando qualche ora, adesso che il tempo non manca, riuscirete tranquillamente a concludere la campagna principale che di norma richiede un tempo compreso tra le 10 e le 20 ore per il completamento.

Modalità Co-op

Tra l’altro Gears 5 dispone di un elevato numero di modalità multigiocatore che vi faranno passare qualche ora felice anche dopo che avrete completato la campagna in single player. Se in questi giorni passate ore connessi a Discord con i vostri amici, saltando da un gioco all’altro per rimanere in contatto e trascorrere del tempo in “compagnia”, con Gears 5 potrete ampliare il vostro ventaglio di scelta con un titolo di qualità.

Come notato da PC Gamer , l’offerta a tempo limitato fa parte di uno schema rotativo di giochi gratuiti creato da Microsoft che prende il nome di Xbox Free Play, di norma destinato agli utenti iscritti al Game Pass Ultimate (o Xbox Live Gold). Il vincolo persiste per gli utenti Microsoft, mentre chi gioca da PC avrà libero accesso al titolo senza dover necessariamente sottoscrivere l’abbonamento al servizio Microsoft.

Siamo rimasti impressionati da Gears 5, e nella nostra recensione lo abbiamo definito il miglior capitolo della saga, ponendolo in cima alla nostra lista dei migliori sparatutto disponibili sul mercato.

Da oggi avrete la possibilità di dire la vostra, se non lo avete ancora provato, e testare di persona le numerose modalità multigiocatore.