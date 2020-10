Galaxy S30 o S21? Comunque si chiami, potremmo vederlo già a gennaio

Samsung potrebbe presentare il nuovo smartphone top di gamma già a gennaio. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S21 e della variante Galaxy S21 Ultra, che tuttavia potrebbero anche chiamarsi Galaxy S30 - un dettaglio di cui non siamo ancora sicuri.

A suggerirlo è Steve Hemmerstoffer, noto su Twitter con l'account @OnLeaks, che spesso e volentieri ha diffuso informazioni in anteprima dal mondo degli smartphone e non solo.

In addition, come and take a 360° spinning look at the #Samsung #GalaxyS21!-> https://t.co/ddEn4gnDaE pic.twitter.com/7AuQ30Wh3WOctober 18, 2020

Le immagini diffuse mostrano il design verticale delle tre fotocamere posteriori, del tutto simile a quello del Galaxy S20, ma pare che lo sbalzo rispetto al corpo del telefono sia ancora maggiore rispetto al modello attuale.

Secondo Hemmerstoffer il Galaxy S30/S21 avrà uno schermo da 6,2" e misurerà 151.7 x 71.2 x 7.9mm (9.0mm se si include la fotocamera posteriore). Questo modello dovrebbe avere lo schermo piatto, mentre il Galaxy S21 Ultra avrebbe i bordi curvi, per conferirgli un aspetto "più premium" rispetto al modello base.

And now comes your very first and exclusive look at the #Samsung #GalaxyS21Ultra (or #GalaxyS30Ultra?)! -> https://t.co/0FLJ3SA7hQ pic.twitter.com/CHeNtFTf3SOctober 18, 2020

And to end up that leaky Sunday, #Samsung #GalaxyS21Ultra 360° spinning video!-> https://t.co/VNrlitxIzp pic.twitter.com/WSwXOkXK6TOctober 18, 2020

Il modulo fotografico è chiaramente molto grande, con almeno quattro sensori (probabilmente cinque). Secondo Hemmerstoffer il Galaxy S21 Ultra avrà uno schermo da 6,7 o 6,9 pollici, quindi alla pari con quello di iPhone 12 Pro Max come dimensioni. Le misure dovrebbero essere 165.1 x 75.6 x 8.9mm (10.8mm con il modulo fotografico).

Android Central aggiunge poi che lo smartphone uscirà già a gennaio 2021, molto in anticipo rispetto alle uscite dei modelli precedenti. Se confermata, la scelta di Samsung potrebbe essere un tentativo di rispondere al nuovo modello di Apple, evitando che l'azienda di Cupertino goda di troppe settimane "senza concorrenza".

Come sempre, si tratta di indiscrezioni non confermate, da prendere con un po' di cautela.