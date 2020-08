Football manager 2020 a soli 19 euro (sconto del 65%)

Copia digitale di Football manager 2020 | 19 euro su eBay Il manageriale di calcio più amato dagli italiani è ora in offerta su eBay a soli 19 euro grazie a uno sconto del 65% (con un risparmio di 36 euro). Football Manager 2020 è il manageriale di calcio più completo al mondo. Il gioco dev'essere attivato su Steam e, una volta installato, rimarrà per sempre nella vostra libreria digitale. Sulla pagina d'acquisto sono descritti tutti i passaggi per riscattare il titolo. Il gioco offre centinaia, se non migliaia, di ore di divertimento: dovrete prendere le redini di una squadra di calcio e guidarla verso il successo.

Vestirete i panni del manager di una squadra di calcio selezionabile tra i più importanti campionati al mondo. Spetterà a voi stabilire la formazione, le tattiche di gioco (3-5-2 o 4-3-3?), la gestione della stampa, il calciomercato e le finanze del club.

Il titolo gira anche sui PC più vecchi, bastano una CPU quad-core, 2GB di RAM e una GPU integrata, tuttavia maggiori saranno le prestazioni del vostro sistema, tanto migliore sarà la vostra esperienza di gioco.

I punti di forza di questo titolo sono il realismo e la quantità di opzioni disponibili. Nelle trattative di mercato sono inclusi anche i bonus per i manager dei calciatori, i bonus legati a presenze e gol, e così via. E non possiamo dimenticare il financial fair play: se a fine stagione avrete dei debiti, rischiate di rimanere fuori dalle competizioni europee.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

La versione fisica per PS4 di Call of Duty: Modern Warfare (2019) è disponibile su Unieuro a 53 euro (sconto del 24%).

Call of Duty: Modern Warfare (2019) è uno sparatutto in prima persona, nonché il 16° capitolo del celebre brand Call of Duty. La campagna principale è ambientata nel 2019 e tratta operazioni militari fittizie, che vedono contrapposti gli americani e il gruppo terroristico Al-Qatala. Infinity Ward ha anche annunciato che distribuirà nuovi archi narrativi e che saranno gratuiti.

Per quanto concerne il multiplayer, sono disponibili diverse modalità tra cui Gunfight, un match ad alta intensità tra due team di due giocatori in una piccola mappa, Ground War, che replica una piccola guerra e ospita ben 64 giocatori, e le classiche modalità Deathmatch, Dominio, ecc.

Nel pacchetto è incluso anche il Battle Royale gratuito Call of Duty: Warzone.

The Division 2 - Limited Edition (esclusiva Amazon)

La versione fisica di The Division 2 - Limited Edition (esclusiva Amazon) è in offerta sul noto e-store a soli 18 euro. The Division 2 è uno sparatutto in terza persona con elementi GDR, ambientato in una Washington D.C. in rovina e sull'orlo del collasso.

Si può giocare in single player o in cooperativa con altri tre giocatori e divertirsi con una vasta gamma di attività. La versione in offerta include il pacchetto esclusivo "Primo soccorritore".

Bundle Tekken 7 + SoulCalibur VI - PlayStation 4

Il bundle delle versioni fisiche di Tekken 7 e SoulCalibur VI (PlayStation 4) è in offerta su Amazon a circa 31 euro.

Due dei più famosi picchiaduro al prezzo di uno, meglio approfittarne! Sulla pagina Amazon, leggerete "Edizione: Spagna", ma non temete, si può impostare la lingua italiana e il parlato è in giapponese.

Tekken 7 racconta la storia completa dei Mishima: vengono svelate le origini di Devil e la vera ragione per cui Kazuya odia il padre.

SoulCalibur VI è un reboot della serie e narra le vicende di Kilik, il guerriero prescelto per distruggere la Soul Edge, la spada divoratrice di anime.