Final Fantasy XIV, cambia la free trial: anche la prima espansione sarà in prova gratuita

A distanza di sette anni dal suo reboot, Final Fantasy XIV resta uno dei MMORPG a pagamento più amati con una solida community su PC e PlayStation 4. Square Enix si prepara a rilasciare nel mese di agosto la patch 5.3 che era prevista per luglio ed è slittata di qualche settimana a causa dei ritardi dovuti alla pandemia del Covid-19.

Al di là dei nuovi contenuti aggiuntivi, Square Enix intende cambiare con la prossima patch anche la modalità del free trial, il periodo di prova gratuito che permette di giocare senza abbonamento mensile per un determinato periodo di tempo.

Con un tweet è stato il game director Naoki Yoshida a spiegare le novità in arrivo con la free trial.

The #FFXIV Free Trial is being expanded! Join Yoshida as he discusses the big changes coming to the Free Trial.📺 https://t.co/9CZAvylBgc pic.twitter.com/K1FBV5EHGzJuly 22, 2020