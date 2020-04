Elon Musk, nuove funzioni Smart Summon per i veicoli Tesla

Elon Musk afferma spesso che le auto Tesla sono le uniche a essere in grado di migliorare anche dopo la fase di produzione, grazie ad aggiornamenti software che aggiungono nuove caratteristiche e funzionalità tramite Wi-Fi.

Smart Summon è una delle funzioni rilasciate negli ultimi mesi e sembra che entro la fine dell’anno riceverà un importante aggiornamento che permetterebbe ad alcuni modelli Tesla di lasciarvi a destinazione e trovare parcheggio in autonomia.

Come riporta il sito BGR , al momento Smart Summon si limita a guidare la vostra Tesla nel punto esatto in cui vi trovate. Questa funzione potrebbe essere utile, ad esempio, nel caso in cui vi troviate all’interno di un centro commerciale durante una giornata di pioggia. Immaginate di avere numerose borse in mano e di dover correre fino al luogo dove avete parcheggiato; grazie a questa funzione, la vettura sarà in grado di raggiungere la vostra posizione, evitandovi lo sforzo di dover i trasportare buste pesanti per lunghe distanze e di essere costretti a correre sotto la pioggia.

Smart Summon, al momento, non è una tecnologia affidabile al 100% e diversi proprietari di veicoli Tesla hanno riscontrato malfunzionamenti, ma nonostante ciò Elon Musk promette di aggiungere una funzione inversa allo Smart Summon entro la fine dell’anno.

Questa consisterebbe nel consentire ai clienti Tesla di richiamare la propria vettura e farla arrivare nel punto prestabilito, per poi lasciarla libera e di trovare autonomamente un parcheggio.

Elon Musk ha dichiarato quanto segue: "stiamo lavorando molto duramente per implementare lo Smart Summon inverso (parcheggio automatico) e sarà incluso nell'aggiornamento principale del software Pilota automatico entro la fine dell'anno".

Se questa tecnologia si rivelasse affidabile, i proprietari di Tesla avrebbero una vita molto più comoda, almeno in scenari come l’esempio riportato in questo articolo.

Fonte: BGR