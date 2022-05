Elden Ring non rientra tra i titoli più giocati del 2022

Nonostante la sua grande popolarità, Elden Ring non compare nella lista dei titoli più giocati dell'anno, ed è improbabile che riesca ad entrarvi entro la fine del 2022.

A dirlo è Mat Piscatella, direttore esecutivo e consulente del settore videogiochi presso NPS, società americana specializzata in ricerche di mercato. Il dato su Elden Ring è emerso quando Piscatella ha condiviso su Twitter (opens in new tab) una lista dei 10 giochi più giocati negli Stati Uniti durante il primo trimestre del 2022 (fonte: GamesRadar (opens in new tab)).

L'elenco comprende diversi titoli che hanno imposto la loro presenza nell'industria dei videogiochi fin dalla loro uscita, come Minecraft, GTA 5 e Fortnite. A questi si affiancano franchise notiì come Call of Duty: Vanguard e Warzone, The Sims 4 e Among Us.

(Image credit: Bandai Namco)

In classifica troviamo anche un paio di titoli sportivi, ovvero NBA 2K22 e Madden NFL 22 insieme ad Animal Crossing: New Horizons. Come sottolinea Piscatella, la metà dei 10 giochi più giocati dell'anno non sono stati rilasciati nell'ultimo decennio, e come si può osservare Elden Ring non rientra in lista.

Dati alla mano, Elden Ring si trova al 20° posto, dietro a giochi multiplayer come World of Warcraft e Rocket League, oltre che a diversi titoli single-player più datati come Skyrim.

L'elenco di Piscatella non include cifre assolute che riguardano il numero di giocatori stimato del gioco, né rivela la dimensione del campione utilizzato per generare i risultati.