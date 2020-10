Ecco perchè iPhone 11 è meglio di iPhone 12

iPhone 12 è finalmente in vendita, e il modello standard è solo uno dei quattro nuovi iPhone del 2020.

Se la vostra intenzione è di acquistare un nuovo iPhone, il nostro consiglio è di valutare la scelta di un iPhone 11 al posto di un iPhone 12, e ora vi spieghiamo il perchè.

La produzione di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è stata discontinuata a seguito dell'arrivo di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, ma Apple ha deciso di garantire la possibilità di acquistare iPhone 11 ancora per almeno un anno.

Questo suggerisce che la stessa Apple sia dell'idea che iPhone 11 ha ancora molto da offrire, e noi ci sentiamo di concordare. Ecco spiegato perchè secondo noi iPhone 11 è una scelta migliore rispetto a iPhone 12.

Risparmiare fa sempre comodo

Questo è il motivo più ovvio: iPhone 11 è meno costoso rispetto a iPhone 12, e a chi è che non piace risparmiare?

Il prezzo di iPhone 12 è stato ridotto sul sito ufficiale Apple dopo l'uscita di iPhone 12, passando da 839€ a 719€.

Insomma, ha un prezzo più basso non solo di iPhone 12, ma anche di iPhone 12 mini. Anche le varianti con più memoria hanno un prezzo ribassato, quindi questa è proprio l'occasione giusta per prendere un iPhone 11.

Qui potete trovare tutte le migliori offerte e gli sconti su iPhone 11, che si può trovare a prezzi ancora più vantaggiosi presso i rivenditori autorizzati.

Un design... nuovo?

The iPhone 12 (Image credit: Apple)

iPhone 12 ha un design tutto nuovo! Beh, più o meno. Se ripensiamo al 2010 e all'uscita di iPhone 4, ci rendiamo conto che iPhone 12 non presenta poi tutte queste novità rivoluzionarie.

Apple ha comunque apportato modifiche e miglioramenti, e iPhone 12 presenta bordi piatti e una nuova copertura in vetro di un materiale chiamato "Ceramic Shield", molto più resistente.

Senz'altro trovare smartphone con un design simile non è facile, ma bisogna anche considerare che questa particolarità li rende più ingombranti e scomodi da tenere in mano, soprattutto per un periodo prolungato.

Non avendo ancora avuto l'occasione di provare iPhone 12 non possiamo dirlo con sicurezza, e magari Apple è addirittura riuscita a trovare qualche trucchetto per aumentare il comfort, anche se il nostro pensiero a riguardo resta scettico.

Attenzione al 5G

È arrivato il 5G! Beh, non proprio. Certamente il nuovo standard è velocissimo, davvero, incredibilmente veloce. Il futuro a portata di mano. Questo è quanto continuano a ripetere i maggiori produttori e gli operatori telefonici su tutti i dispositivi con supporto 5G, e lo stesso sta succedendo ora con iPhone 12.

Tuttavia, in molti viviamo in zone non ancora coperte dal 5G, quindi il nostro consiglio è di non cedere a una lusinga che potrebbe rivelarsi nient'altro che uno specchietto per allodole.

Se state considerando l'acquisto di iPhone 12 solamente per il supporto 5G, meglio pensare a un altro smartphone.

Non fraintendeteci, noi crediamo davvero che il 5G sia il futuro e che le prospettive che ci vengono presentate siano entusiasmanti. Il nostro pensiero, tuttavia, non cambia. Desiderare il supporto 5G in questo momento è semplicemente inutile nella maggior parte delle aree geografiche.

Certamente iPhone 12 è uno smartphone a prova di futuro, ma noi riteniamo che il supporto 5G non debba essere una caratteristica da ricercare obbligatoriamente, almeno al momento, e forse neanche l'anno prossimo.

Il nostro consiglio è di verificare la copertura 5G della vostra città prima di procedere all'acquisto, e rifletterci bene. Con ogni probabilità sarà molto più conveniente scegliere un iPhone 11 con semplice connessione 4G.

Aggiornamenti, aggiornamenti, e ancora aggiornamenti

iOS 14 funziona anche su iPhone 11 (Image credit: Apple)

iPhone 11 non supporta il 5G, ma non per questo diventerà presto obsoleto. iOS 14. l'ultimo sistema operativo rilasciato da Apple, funziona infatti anche su iPhone 11, che riceverà anche tutti i prossimi aggiornamenti di sistema previsti nei prossimi anni.

iPhone 12 è effettivamente meglio?

(Image credit: Apple)

Comunque, generalmente parlando, è innegabile che iPhone 12 sia meglio dell'11.

Apple ha apportato innumerevoli miglioramenti al comparti fotografico, alla potenza di calcolo, all'efficienza, ai consumi e alla durabilità, nonchè alle performance grafiche e alla risoluzione. Senza parlare poi degli accessori MagSafe e del 5G, delle capacità di registrazione video e alle modalità notturne.

iPhone 12 (per lo meno sulla carta) ha tutto l'aspetto dell'iPhone definitivo. La domanda è, è proprio iPhone 12 l'iPhone che fa per voi? Noi troviamo che per la maggior parte degli utenti medi, iPhone 11 sia tutto ciò che potete desiderare e anche di più. In alcuni casi potrebbe addirittura garantirvi un'esperienza utente migliore.

Le nuove tecnologie racchiuse in iPhone 12 esercitano un fascino e un'attrattiva che molti possono trovare irresistibile, ma il nostro consiglio è di ponderare bene tutti i pro e i contro prima di spendere il vostro denaro.