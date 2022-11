Ecco delle cuffie ANC fantastiche praticamente a metà prezzo

Il Black Friday 2022 non smette di stupirci, e oggi con quasi il 50% di sconto, potete comprare un paio di ottimi auricolari Bluetooth con ANC a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, i Samsung Galaxy Buds 2 rientrano fra le offerte del Black Friday Amazon e se cercavate un ottimo paio di auricolari con cancellazione del rumore attiva a un prezzo da cuffie standard, non guardate oltre.

Che stiate cercando buone idee regalo di Natale o sostituire un paio di cuffie ormai da pensionare, questo prodotto fa proprio al caso vostro.

(Si apre in una nuova scheda) Samsung Galaxy Buds 2: €149,00 €79,00 (Si apre in una nuova scheda) Un paio di auricolari ANC, con un suono bilanciato, una migliore qualità delle chiamate rispetto al modello precedente, e un ottimo software di accompagnamento. Senza dimenticare la ricarica wireless! Oggi li pagate quasi il 50% in meno, approfittate finché siete in tempo!

Perché acquistare i Samsung Galaxy Buds?

Come abbiamo avuto modo di dire nella nostra recensione dei Samsung Galaxy Buds 2, questi auricolari "rappresentano un grande passo in avanti rispetto al primo modello: dispongono di ANC (cancellazione del rumore attiva), hanno una qualità del suono decisamente migliorata e sono estremamente comodi da indossare. Pur non essendo i migliori auricolari true wireless in assoluto, i Galaxy Buds 2 sono senza dubbio l’opzione migliore per chi possiede uno smartphone Samsung".

A questo prezzo, vi consigliamo di non aspettare troppo!