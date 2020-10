Dragon Age 4 è ancora in pieno sviluppo, lo conferma BioWare

Dopo il disastroso lancio di Anthem e Mass Effect: Andromeda, i gamer sperano che Dragon Age 4 non li metta davanti all'ennesima delusione.

Dopo il relativo silenzio che ha seguito la presentazione del gioco all'evento EA Play Live 2020, il produttore esecutivo di Bioware Mark Darrah ha confermato in un tweet che Dragon Age 4 è ancora in sviluppo.

La pandemia di Covid-19 naturalmente ha avuto un grande impatto sull'efficienza della software house canadese, ma Darrah ha confermato che lo sviluppo del videogioco non si è fermato, nonostante la costrizione al lavoro da casa stia rallentando il processo più di quanto ci si potrebbe aspettare.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately...Let me just run down some things I an say:1. We are working on the next Dragon Age2. Yes we are working from home3. Working from home is harder 4. We are making progressJuly 22, 2020