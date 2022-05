Doctor Strange 2, quando esce su Disney Plus?

Doctor Strange 2, per esteso Doctor Strange nel Multiverso della Follia, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dopodomani, mercoledì 4 maggio.

Anche se milioni di spettatori in tutto il mondo accorreranno al cinema per vedere l'ultimo film Marvel dedicato all'amatissimo Dr. Strange, ci sono tanti iscritti a Disney Plus che sceglieranno di vederlo in streaming.

Per questo, in molti si stanno già chiedendo se e quando Doctor Strange 2 arriverà su Disney Plus. Che il nuovo capitolo interpretato da Benedict Cumberbatch arrivi su Disney Plus è certo, ma per ora non ci sono certezze sulla data di uscita.

Tuttavia, osservando quanto fatto da Disney con i recenti Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Eternals, possiamo formulare delle ipotesi sensate.

(Image credit: Marvel Studios)

Shang Chi è arrivato su Disney Plus 70 giorni dopo il lancio nelle sale, avvenuto a settembre 2021, mentre per Eternals abbiamo dovuto attendere 68 giorni. Al contrario Spider-Man: No Way Home non è mai uscito su Disney Plus per l'ormai nota questione dei diritti Sony.

Del resto Doctor Strange 2 non ha nessun vincolo e dovrebbe seguire una tabella di marcia simile agli altri film Marvel, quindi la possibile data di uscita dovrebbe essere intorno al 15 luglio (considerando 70 giorni dal lancio cinematografico).

Detto questo, ricorderete che alcuni film Marvel, come Black Widow, sono arrivati su Disney Plus subito dopo con il lancio cinematografico, anche se per vederli era necessario acquistarli, oltre ad essere abbonati al servizio.

Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Disney, ma l'ipotesi più accreditata rimane il lancio entro luglio. Vi aggiorneremo non appena arriverà la conferma ufficiale del produttore.

Nel frattempo, se volete recuperare i film Marvel usciti negli scorsi anni o vi manca ancora qualche pezzo del puzzle per comprendere a pieno l'evoluzione del Multiverso Marvel vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida: come vedere i film Marvel in ordine cronologico.