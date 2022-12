Disney trasmetterà un documentario dedicato a Stan Lee nel 2023

Oggi, 28 dicembre 2022, si festeggia il centenario della nascita di Stan Lee; per l'occasione, Disney ha annunciato che nel 2023 verrà trasmesso un documentario dedicato all'ex Presidente Marvel su Disney Plus.

Come molti ricorderanno, Lee è comparso in gran parte dei film Marvel usciti al cinema prima del suo decesso, nei quali era protagonista di divertenti Cameo della durata di pochi secondi che gli sono valsi la simpatia di milioni di fan della saga.

Del resto, Stanley Martin Lieber (nome completo di Stan Lee) è divenuto celebre ben prima dell'esordio cinematografico dei film Marvel avendo scritto molti dei soggetti sui quali si basavano.

L'annuncio pubblicato sul sito Marvel.com ci ricorda l'importanza di Lee nella creazione di alcuni dei personaggi più iconici del mondo Marvel, tra cui Spider-Man, Fantastici Quattro, Iron Man, Black Panther, Hulk, X-Men, Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Nick Fury e, naturalmente, gli Avengers.

(Image credit: Marvel Studios)

Non è la prima volta che Disney pubblica contenuti che raccontano la sua storia e i dietro le quinte degli show più popolari; basti pensare ai documentari dedicati a The Mandalorian, Frozen 2 e WandaVision, ma anche agli approfondimenti ispirati al lavoro degli ingegneri che hanno progettato il parco divertimenti Disneyland.

Al momento non conosciamo con precisione la data di uscita del documentario su Stan Lee che, come dice il post, arriverà a un certo punto del 2023. Se l'argomento ha suscitato la vostra curiosità e volete saperne di più su Stan Lee, vi consigliamo di dare un'occhiata al documentario With Great Power: The Stan Lee Story del 2010.

Fonte: The Verge