Disney Plus ha annunciato Jedi Temple Challenge, un gioco televisivo dedicato a Star Wars

La miriade di contenuti a tema Star Wars presenti su Disney Plus non è abbastanza? Non disperate, la piattaforma streaming di Disney ha annunciato l’arrivo di un nuovo show televisivo per bambini ispirato all’universo di Guerre Stellari.

Star Wars: Jedi Temple Challenge vedrà i giovani Padawan affrontare una serie di sfide seguendo i principi di “forza, conoscenza e coraggio” che da sempre guidano i guerrieri Jedi; ci aspettiamo di vedere un gioco in stile Ninja Warrior pieno di enigmi e puzzle da risolvere.

Stando a quanto annunciato le sfide che vedremo nello show si svolgeranno in tre location differenti: un pianeta verde (si tratterà di Endor?), una nave spaziale Jedi (molto probabilmente i concorrenti saranno costretti a fuggire da un compattatore di rifiuti) e infine l’interno di un tempio Jedi dove non mancheranno i classici duelli con le spade laser.

Sarà Jar Jar Binks a presentare lo show

Come ogni show che si rispetti, anche Star Wars: Jedi Temple Challenge avrà il suo conduttore; per l’occasione è stato nominato niente meno che Ahmed Best, l’attore che ha interpretato Jar Jar Binks in Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma.

Per ora non sappiamo se Binks presenterà il programma nelle vesti di Jar Jar, ma è quello che ci auguriamo.

Star Wars: Jedi Temple Challenge dovrebbe arrivare su Disney Plus nel corso del 2020. Nel frattempo potete fare il pieno di Star Wars con The Mandalorian o con l’intera lista di film di Star Wars disponibili in 4K.