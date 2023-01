Dead Space Remake: i bug fanno più paura dei mostri

Il tanto atteso remake di Dead Space è uscito da pochi giorni (27 gennaio 2023) e alcuni giocatori, in particolare quelli su PS5, si sono accorti della presenza di alcuni bug. Per quanto riguarda la console Sony, si tratta principalmente di un bug grafico di cui EA è a conoscenza, ma non sa dire quando verrà risolto.

Il remake di Dead Space porta con sé una completa revisione grafica che lo trasforma in un’opera moderna. Tuttavia, alcuni giocatori di PS5 hanno segnalato un problema in cui le texture vengono caricate a risoluzioni molto più basse di quelle previste, creando un brutto disallineamento visivo tra il personaggio principale altamente dettagliato e l’ambiente circostante.

"Il team sta lavorando a una patch che risolverà il bug grafico su PS5", ha dichiarato il community manager di EA in un post su Reddit: "La patch fornirà anche un'opzione per disabilitare il VRS su PC. Non c'è ancora una data di arrivo, ma vi terrò aggiornati".

Questi problemi grafici non sono però l'unico bug che affligge il gioco. Nel post vengono menzionati anche lo stuttering su PC, i "loop di morte infinita", gli "oggetti specifici del capitolo che non si generano e altri bug che impediscono la progressione".

VRS e bassa risoluzione

L'errore è probabilmente causato dal Variable Rate Shading, un processo che consente alla scheda grafica di impiegare meno tempo e sforzi per lavorare su parti del gioco che è meno probabile vedere, come le aree oscurate dalle ombre. Il VRS altera il numero di pixel, consentendo agli sviluppatori di ridurre la complessità dell'ombreggiatura in determinati contesti. Migliora il framerate e aiuta i portatili gaming di fascia bassa a tenere il passo.

Tuttavia, l'applicazione del VRS nel remake di Dead Space è affetta da un bug che fa apparire sfocate le aree moderatamente in ombra.

Nel complesso il remake di Dead Space è stato ben accolto dalla critica e dai fan, vantando un punteggio di 89 su Metacritic. I bug presenti nel gioco hanno messo a dura prova i giocatori, ma la notizia che il team di EA ci sta lavorando fa sperare che vengano risolti in tempi brevi. Fino ad allora, gli orrori di Dead Space non sono solo le bestie infernali mutate che si aggirano per i corridoi dell'USG Ishimura.