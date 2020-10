Crash Bandicoot 4 è ufficiale: ecco il trailer e la data di uscita

Un nuovo capitolo della saga di Crash Bandicoot è in uscita ad ottobre, si tratta del primo titolo appartenente alla storia principale ad uscire dopo ben 10 anni.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il sequel di Crash Bandicoot: Warped, il titolo PS1 che costituisce il terzo capitolo della saga originale, gli antagonisti principali della trama sono infatti gli stessi: Dr. Neo Cortex, Dr. N. Tropy e la maschera malvagia, Uka-Uka. Dopo essere stati sconfitti alla fine di Crash Bandicoot: Warped, i nemici di Crash sono stati imprigionati nei meandri del tempo. In Crash Bandicoot 4: It’s About Time, i rivali di Crash trovano il modo di liberarsi dalla propria prigionia aprendo uno squarcio nel continuum spazio-temporale dell’universo, scatenando il caos. La missione di Crash e Coco è quella di ristabilire l’ordine riunendo le Quantum Masks.

Il gioco è ambientato in nuovi mondi da esplorare e Crash potrà utilizzare nuovi poteri mai visti prima, siamo davvero impazienti di poterli sperimentare in prima persona!

Date un’occhiata al trailer:

Nonostante Crash Bandicoot 4 si atterrà alla classica formula platform, gli sviluppatori Toys with Bob hanno introdotto nel gioco alcuni elementi più contemporanei, qcome per esempio una struttra dei livelli più orientata all’open-world.

Il gameplay è inoltre stato ovviamente aggiornato con nuove abilità quali il wall-running, la possibilità di utilizzare corde per dondolarsi e quella di scivolare su delle rotaie. Sarà inoltre possibile impersonare personaggi diversi dalla famiglia Bandicoot, le linee temporali sovrapposte infatti permetteranno al giocatore di vestire i panni e usare le abilità del Dr. Cortex (via GamesRadar).

Quando uscirà?

Crash Bandicoot 4: It's About Time uscirà il 2 Ottobre 2020 per PS4 e Xbox One.

Non è ancora stata confermato se questo sequel sarà disponibile anche per PS5 e Xbox Series X, ma a questo punto sembra più che probabile.