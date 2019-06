Computex 2019: le migliori CPU e il miglior hardware

Finalmente, i processori a 10 nanometri Intel Ice Lake stanno arrivando sul mercato e faranno il loro ingresso sui portatili più avanti nel corso dell'anno. Sebbene non saranno disponibili per i PC desktop e non andranno a sfidare direttamente le nuove CPU Ryzen di AMD, questa famiglia di prodotti sarà il cuore pulsante di laptop con prestazioni più elevate.

Probabilmente, l'aspetto più interessante di questi processori sarà la grafica integrata Intel di undicesima generazione che promette un notevole incremento delle prestazioni: potrebbe essere addirittura in grado di gestire alcuni titoli tripla A. But, perhaps most exciting is the trick that Ice Lake CPUs have up their sleeves.