Come vedere la Vuelta a España 2021 | streaming gratis

La settantaseiesima edizione della Vuelta a España 2021 è uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. Ci aspettiamo una competizione apertissima anche se ci sono già alcuni favoriti, come il vincitore della scorsa edizione Primoz Roglic, reduce da un oro conquistato nella gara a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Richard Carapaz, l’ecuadoriano che arrivò a pochi secondi dal vincitore nella Vuelta 2020.

La competizione avrà inizio il prossimo 14 agosto in un clima torrido che metterà a dura prova la resistenza dei contendenti, che si sfideranno in un percorso lungo 3,417 Km suddiviso in 21 tappe.

In questo articolo trovate il calendario con le tappe dell'evento e tutto quello che dovete sapere per seguire la Vuelta a Espana 2021 in diretta streaming online o in TV.

Vuelta a España 2021 Date dell'evento: dal 14 agosto al 5 settembre Diretta TV: Eurosport 1 e Eurosport 2 Streaming in diretta: Eurosport Player | Discovery+ | Tim Vision | Amazon Prime | DAZN Vuelta a España gratis su RTVE tramite VPN : ecco la nostra VPN n.1, 100% senza rischi

Come guardare la Vuelta a España 2021 in TV

La Vuelta a España 2021 verrà trasmessa esclusivamente su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Su Eurosport verranno trasmesse tutte e 21 le tappe del calendario.

Tuttavia è possibile vedere la Vuelta a España 2021 in streaming gratis, tramite l'applicazione RTVE Play (la TV nazionale spagnola). Bisogna rinunciare al commento in Italiano, e vi servirà una VPN per poter vedere i contenuti.

Potete acquistare un abbonamento a ExpressVPN e seguire la Vuelta a España 2021 sui canali spagnoli (RTVE Play).

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente.

Come guardare la Vuelta a España 2021 in streaming dall'Italia

Oltre sui canali TV Eurosport, la Vuelta a España 2021 verrà trasmessa in streaming su Eurosport Player, Now TV, Dazn, DiscoveryPlus e TIMvision, il servizio streaming dedicato agli abbonati alla rete TIM.

Se vi interessa il Gran Premio di F1, ecco come vedere la Formula 1 in streaming

Come vedere la Serie A in streaming

Amazon Prime Video + Eurosport Se siete clienti Amazon Prime avete già accesso ad Amazon Prime Video (diversamente costa €3,99/mese). Eurosport Player è disponibile come pacchetto aggiuntivo e costa €7,99/mese. È lo stesso che paghereste abbonandovi solo ad Eurosport, e se vi interessa esclusivamente la piattaforma sportiva forse è più consigliabile inscriversi direttamente ad Eurosport Player . In ogni caso potete comprare un solo mese di abbonamento per vedere la Vuelta a España 2021, e poi disdire. Vedi offerta

L'abbonamento mensile a DAZN offre la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 a tutti i suoi abbonati al prezzo di 29,99 euro al mese. Abbonandovi oggi potrete seguire tutta la Vuelta a España 2021 e molti altri eventi sportivi in diretta streaming. DAZN è anche la piattaforma da scegliere per vedere il campionato di Serie A 2021-22.Vedi offerta

(Image credit: ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images)

Tutte le tappe della Vuelta a España 2021

Prima settimana:

14/08: Tappa 1 Burgos – Burgos (8 km, ITT)

15/08: Tappa 2 Caleruega – Burgos (169.5 km )

16/08: Tappa 3 Santo Domingo de Silos – Picón Blanco (203 km)

17/08: Tappa 4 El Burgo de Osma – Molina de Aragón (163.6 km)

18/08: Tappa 5 Tarancón – Albacete (184.4 km)

19/08: Tappa 6 Requena – Alto de la Montaña de Cullera (159 km)

20/08: Tappa 7 Gandía – Balcón de Alicante (152 km)

Seconda settimana:

21/08: Tappa 8 Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163.3 km)

22/08: Tappa 9 Puerto Lumbreras – Alto de Velefique (187.8 km)

23/08: giorno di riposo

24/08: Tappa 10 Roquetas del Mar – Rincón de la Victoria (190.2 km)

25/08: Tappa 11 Antequera – Valdepeñas de Jáen (131.6 km)

26/08: Tappa 12 Jáen – Córdoba ( 166.7 km)

27/08: Tappa 13 Belmez – Villanueva de la Serena (197.2 km)

28/08: Tappa 14 Don Benito – Pico Villuercas (159.7 km)

Terza settimana:

29/08: Tappa 15: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4 km)

30/08: giorno di riposo

31/08: Tappa 16: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8 km)

01/09: Tappa 17: Unquera – Lagos de Covadonga (181 , 6 km)

02/09: Tappa 18: Salas – Alto d’El Gamoniteiru (159.2 km)

03/09: Tappa 19: Tapia – Monforte de Lemos (187.8 km)

04/09: Tappa 20: Sanxenxo – Mos (173,6 km)

05/09: Tappa 21: Padrón – Santiago de Compostella (33.7 km, ITT)

Percorso completo della Vuelta a España 2021

La Vuelta a España 2021 avrà inizio il 14 agosto dalla cattedrale di Burgos e si concluderà il successivo 5 settembre a Santiago de Compostela. Si attendono decisioni ufficiali da parte dell'organizzazione per sapere se il pubblico potrà o meno assistere alla gara dai lati della strada.

La gara si aprirà con una cronometro di 8 km che verrà riproposta anche nella parte finale dell'evento con 33.7km di crono da Padron al capoluogo della Galizia.

Qui sotto potete vedere il percorso completo tappa per tappa.

😍 ¡El mapa oficial de #LaVuelta21! 😍😍 Here's the official route of #LaVuelta21! 😍 pic.twitter.com/zzJYGgReevFebruary 11, 2021 See more

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.