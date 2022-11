Come vedere Pakistan Vs Sudafrica in streaming gratis

Giovedì 3 novembre, il Sidney Cricket Ground ospiterà il match tra Pakistan e Sudafrica, all’interno della competizione mondiale di cricket T20 World Cup. Alle ore 9, la formazione pakistana scenderà in campo contro la capolista del gruppo 2 cercando di aggiudicarsi una vittoria fondamentale per un eventuale passaggio alle fasi finali che sembra sempre più lontano.

Il Sudafrica infatti conduce il gruppo con 5 punti, dopo aver consolidato la sua prima posizione vincendo contro l’India, mentre il Pakistan si trova in penultima posizione con 2 punti. Oltre ad una difficile vittoria contro il Sudafrica, il Pakistan deve quindi sperare in una sconfitta della formazione indiana e del Bangladesh che si trova a pari merito con gli indiani.

Le probabilità di riuscita dell’impresa pakistana sono date al 40%, contro un 60% dei sudafricani.

Non ci sono piattaforme italiane che trasmettano la T20 CUP in streaming, né gratis né a pagamento. Ci sono tuttavia molti canali internazionali dove potete vedere Pakistan Vs Sudafrica in streaming gratis. E ci son anche alcune opzioni che richiedono un abbonamento.

In ogni caso, per accedere a queste piattaforme, vi servirà una VPN. Dopo aver installato e attivato la VPN, infatti, basterà impostare un indirizzo IP inglese, statunitense, o del Paese a cui volete collegarvi. Una volta fatto questo passaggio, potrete vedere i canali in questione, in streaming.

I canali dove vedere la partita sono molti, come potete vedere dall'elenco qui sotto. Per vedere Pakistan Vs Sudafrica in streaming gratis, l'opzione migliore è il canale pakistano PTV, che trasmette l'evento gratuitamente per chi è in Pakistan.

Tutte le opzioni per vedere Pakistan Vs Sudafrica in streaming sono possibili usando una VPN.

Usare una VPN per vedere la T20 Cup in streaming gratis

Per vedere Pakistan Vs Sudafrica in streaming gratis dovrete usare una VPN. Si tratta di programmi da installare sul PC, sullo smartphone Android oppure sull'iPhone, sugli iPad e su tablet Android.