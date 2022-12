Come vedere Blachowicz vs Ankalaev, UFC in streaming

Domenica 11 dicembre, la T-Mobile Arena di Paradise (Nevada) ospiterà l’incontro di arti marziali miste tra Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev. I due contendenti si sfideranno per il titolo di campione dei pesi leggeri, noto come UFC Light Heavyweight, attualmente vacante.

Il favorito dell'incontro è il polacco Blachowicz, con un tempo medio di combattimento di 12:20, rispetto agli 11:10 del suo sfidante.

Come riportato sul sito ufficiale di UFC, Blachowicz ha una money line di +200 contro una di -240 per Ankalaev, dunque per i bookmaker, l'esito dello scontro è quasi scontato.

Detto questo, lo sfidante russo non è da sottovalutare, con una percentuale di KO tecnici pari al 56%, dunque Ankalaev potrebbe riservare qualche sorpresa.

Dunque, per sapere chi si laureerà campione dei pesi leggeri UFC, non resta che attendere l'appuntamento dell'11 dicembre, alle 4 del mattino (ora italiana).

L’evento UFC 282: Blachowicz vs Ankalaev potrà essere seguito in streaming sui canali esteri ESPN Plus (Stati Uniti), BT Sport (Regno Unito) e Kayo (Australia). Inoltre, è possibile abbonarsi all'UFC FIGHT PASS, la piattaforma ufficiale della UFC. Pertanto, sarà necessario dotarsi di una VPN per collegarsi ai servizi di questi Paesi.

Come guardare Blachowicz vs Ankalaev in streaming

Se volete seguire l'incontro UFC 282 Blachowicz vs Ankalaev in italiano, dovrete affidarvi a DAZN, infatti è questa la piattaforma che detiene i diritti per l'Italia.

Su DAZN potete seguire tantissimi sport, dai più popolari come Calcio e Tennis, a quelli considerati di nicchia, come il Football Americano e le arti marziali miste.

Usare una VPN per vedere Blachowicz vs Ankalaev in streaming dall'estero

Se non avete un abbonamento a DAZN, potete vedere Blachowicz vs Ankalaev tramite le piattaforme di streaming internazionali tramite una VPN. Si tratta di un servizio che di solito include un'app da installare sul PC (ma anche un'estensione per browser, in certi casi), sullo smartphone Android oppure sull'iPhone, sugli iPad e su tablet Android.

