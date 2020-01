CES 2020, Sennheiser presenta un rivale economico delle cuffie Sony WH-1000XM3

Sennheiser ha immesso sul mercato due nuove cuffie wireless in occasione del CES 2020 di Las Vegas. Una in particolare sembra porsi come un’alternativa meno costosa alle cuffie wireless Sony WH-1000XM3 , considerate top di gamma.

Forte del successo del modello HD 4.50BTNC (che abbiamo valutato molto positivamente), le nuove cuffie over-ear HD450BT offrono una batteria dalla durata di 30 ore e l’accesso istantaneo al vostro assistente vocale preferito tramite un pulsante dedicato.

Inoltre il modello HD450BT offre la cancellazione del rumore attiva, che consente di ascoltare la musica senza le distrazioni provocate dai rumori ambientali. Il prezzo è di 199 dollari statunitensi, pertanto il prodotto rappresenterà un’interessante alternativa alle cuffie Sony WH-1000XM3, vendute a 349 dollari statunitensi al momento del lancio a metà febbraio.

Le cuffie HD450BT supporteranno anche la modalità cablata, per chi desidera una connessione più diretta per evitare le interferenze delle connessioni Bluetooth in luoghi pubblici e in presenza di numerose cuffie wireless.

Il modello HD350BT sarà ancora più economico, con un prezzo di 119 dollari statunitensi al momento dell’uscita alla fine del mese, tuttavia non offrirà la cancellazione del rumore.

Stesse funzioni, prezzo inferiore

Entrambi i modelli supportano lo standard wireless Bluetooth 5.0 più recente, nonché i codec AAC, AptX e AptX a bassa latenza (per la sincronizzazione perfetta di audio e video). Inoltre, l’app integrativa Sennheiser Smart Control offrirà funzioni come l’aggiornamento del firmware, le istruzioni, lo stato della batteria e molto altro, nonché una modalità podcast dedicata, per migliorare la comprensibilità di podcast, audiolibri e altri contenuti vocali.

Jermo Köhnke, responsabile del prodotto di Sennheiser, ha dichiarato: “Le nostre nuove cuffie HD 350BT e HD 450 BT sono state realizzate per chi vuole migliorare l’esperienza audio di tutti i giorni.”

Sebbene non sia ancora stato possibile provare direttamente le cuffie in questione, l’azienda è nota per la qualità audio dei propri prodotti, basti pensare alle cuffie over-ear Sennheiser Momentum Wireless (2019) o Sennheiser PXC 550-II .

Dal momento che il prezzo di vendita dei modelli HD450BT e HD350BT sarà circa la metà di questi top di gamma, il mercato delle cuffie wireless potrebbe accogliere un concorrente alquanto agguerrito, anche per Sennheiser stessa.