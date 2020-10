Castlevania: Symphony of the Night è disponibile su Android e iOS

Castlevania: Symphony of the Night, uno dei giochi classici per PlayStation 1, è stato rilasciato su una nuova piattaforma: gli smartphone.

Castlevania: Symphony of the Night è disponibile a 3,49 euro sia per iOS sull’App Store che per gli utenti Android su Google Play Store.

Il gioco ha i controlli touchscreen, ma include anche il supporto del controller se desiderate un'esperienza di gioco più solida: entrambi i sistemi operativi mobile consentono di collegare un gamepad PS4 o Xbox One, ma sarebbe opportuno aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile, a prescindere se si tratti di iOS o Android.

(Image credit: Konami)

Lo scroller laterale per l'esplorazione e l'uccisione di mostri è stato presentato per la prima volta sulla PlayStation originale nel 1997 ed è diventato un vero tesoro del franchise. Da allora, Castlevania: Symphony of the Night è stato ripubblicato digitalmente per le ultime generazioni di console.

La versione mobile fa parte di esse, in particolare è la stessa che ha debuttato su PlayStation Vita, ma con una traduzione aggiornata. Il sito VentureBeat sottolinea che la nuova traduzione significa: "Che cos'è un uomo? Un miserabile mucchio di segreti”.

Ma perchè il gioco è stato rilasciato proprio ora? Netflix presenterà la terza stagione della serie animata di Castlevania oggi 5 marzo, dandovi il ​​tempo sufficiente per provare il gioco ed entrare nel mondo dei vampiri.