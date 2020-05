Blackview presenta un nuovo smartphone rugged e una night cam

Blackview, produttore cinese che offre per lo più smartphone rugged resistenti agli urti e adatti all’uso estremo, presenta un nuovo smartphone e una nuova night cam: BV6900 e NVC-02.

Blackview BV6900 è uno smartphone rugged caratterizzato da un processore MediaTek MT6757 abbinato a 4 GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di memoria interna eMMC espandibili. Il display è un IPS da 5,84 pollici con risoluzione FullHD+, mentre la batteria ha una capacità di 5580 mAh.

Il comparto fotografico è composto per un totale di 5 sensori (4 posteriori e 1 frontale). Il sensore principale è da 16 MP f/2.0, mentre quello grandangolare è da 8 MP f/2.2. Il terzo dovrebbe essere un sensore di profondità e l’altro un obiettivo macro, nonostante l’azienda non li abbia menzionati.

Il vero punto di forza dello smartphone è la resistenza, dal momento che è certificato IP68 e IP69K, quindi è resistente alla polvere, agli urti ed è impermeabile. In altre parole, Blackview BV6900 è lo smartphone perfetto per coloro che viaggiano in zone con clima estremo o lavorano in ambienti particolarmente umidi o polverosi.

La porta USB per ricaricare la batteria è di tipo C e lo smartphone ora è in prevendita a un prezzo scontato di 199 dollari fino al 31 maggio, dopodichè costerà 299 dollari.

Blackview NVC-02

Blackview NVC-02 è una Night Cam che può essere usata come accessorio per smartphone tramite la porta USB di tipo C, infatti è compatibile con tutti gli smartphone che implementano una porta USB-C.

Il sensore della videocamera è un STARVIS IMX291 che, secondo l’azienda, è in grado di registrare video di qualità anche in ambienti con scarsa illuminazione. Blackview NVC-02 può registrare video fino alla risoluzione FullHD e dispone di un’app dedicata che permette di attivare la videocamera attraverso lo smartphone. Inoltre, il cavo USB presenta diversi pulsanti per controllare la fotocamera senza dover necessariamente usare lo smartphone.