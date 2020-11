Cuffie e auricolari premium e per audiofili? Ci sono anche quelle al Black Friday

Forse non tutti conoscono Bang & Olufsen, ma è un'azienda fondata quasi 100 anni fa da Peter Bang e Svend Olufsen, da cui ha preso il nome l'azienda. Nel 2015 B&O è stata acquisita da un altro grande marchio di prodotti audiophile, Harman (che fa parte anche di un altro grande nome del settore audio, Harman Kardon). Oggi Harman è un satellite della galassia Samsung Electronics, ma agisce come società indipendente che disegna e realizza i propri dispositivi audio in autonomia.



Bang & Olufsen mette in campo una vasta tradizione nella progettazione di dispositivi Hi-Fi, in particolare per quanto riguarda il settore audio, ed è conosciuta per i suoi prodotti dalle caratteristiche tecniche particolari, ma anche per la qualità dei materiali utilizzati e la finezza delle rifiniture. Certamente non si tratta di dispositivi economici, ma grazie ad uno sconto Black Friday fino a -30% oggi è possibile avvicinarsi ai suoi prodotti più facilmente.

Bang & Olufsen Cuffie Wireless BT Beoplay H9 3a Gen. €500 €350 Le Beoplay H9 di terza generazione sono pregiate cuffie over ear e offrono un'ottima qualità del suono e alcune caratteristiche tecniche di rilievo. Hanno una batteria con oltre un giorno di autonomia di ascolto, la funzione di cancellazione dei rumori esterni e alcuni pulsanti touch per tenere a portata di mano le funzioni più importanti dei controlli audio. Un altro tasto permette di attivare l'assistente vocale.

Auricolari BT TW B&O Beoplay E8 2.0 con custodia di ricarica a €350 €155 Gli auricolari bluetooth True Wireless Beoplay fanno parte di un pacchetto composto da due pregiati bozzoli da inserire nelle orecchie e da una custodia di ricarica wireless foderata in pelle. Sono comodissimi da portare con se ovunque e pratici grazie ai controlli touch, ma la cosa che li contraddistingue maggiormente è l'autonomia di viaggio di 16 ore (4 ore per ciascuna delle 4 cariche). Colore NATURALE.

Colore NATURALE.Vedi offerta