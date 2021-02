Avete presente Sonic? E i Lego? Ora potete averli insieme con Lego Sonic Mania

Lego ha appena annunciato l'avvio di un nuovo progetto che comprende la realizzazione di una linea di prodotti ispirati al mondo di Sonic, il famoso riccio protagonista dell'omonima serie di videogiochi prodotta da SEGA che celebrerà il suo trentesimo anniversario nel mese di giugno.

Il progetto scaturisce dall'idea della ventiquattrenne inglese Viv Grannell ed è stato presentato sulla piattaforma Lego Ideas, un'iniziativa promossa dall'azienda per premiare le idee proposte dai fan. Grazie a ben 10.000 voti ricevuti dalla comunità dei fan di Lego da tutto il mondo, l'idea di Viv diventerà realtà.

I nuovi set di mattoncini Lego sono ispirati a Sonic Mania, il recente capitolo multipiattaforma lanciato da SEGA nel 2017, e si basano su personaggi e ambienti iconici del livello Green Hill Zone.

Parlando della sua idea vincente, Viv Grannell racconta: "Sono appassionata del mondo di Sonic da quasi tutta la vita e per me si prestava così bene a diventare un set LEGO, che ho passato circa un anno a cercare di trasformare questo sogno in realtà. Sono abituata ad avere l’appoggio di amici e familiari, ma avere il sostegno di 10.00 persone è stato davvero entusiasmante. Il fatto che il mio progetto fosse stato selezionato per diventare un vero set Lego è stato il segreto più eccitante che abbia mai dovuto mantenere!”

Il progetto passerà ora alla fase di sviluppo del prodotto in collaborazione con SEGA e, una volta finalizzato, sarà disponibile in tutto il mondo. Riguardo la partnership, Jason Rice, Director of Brand Licensing di SEGA Europe Ltd, ha detto: "Siamo entusiasti di collaborare con Viv e il Gruppo LEGO e speriamo di ispirare i fan a continuare a creare le loro esperienze uniche con Sonic Il Riccio per le generazioni a venire".

Se volete saperne di più sulla piattaforma Lego Ideas e pensate di avere delle idee da proporre, o semplicemente volete dare un'occhiata ai progetti dei fan del mattoncino, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale.