Asus ha realizzato degli spettacolari router Wi-Fi 6 in edizione limitata “Gundam”

In questi giorni, Asus sta iniziando a commercializzare una nuova versione dei propri router Wi-Fi 6, il cui nome farà esaltare i fan della serie Gundam.

I router RT-AX82U e RT-AX86U sono stati rivisti esteticamente per realizzare le versioni speciali della famosa e iconica serie “Mobile Suit Gundam”.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Gundam è un anime del 1979, poi evoluto in moltissime serie e OAV successivi, ambientato in un lontano futuro e presenta la lotta di diverse fazioni che utilizzano come mezzi di combattimento giganteschi mech armati fino ai denti.

In particolare, il modello RT-AX82U ricorda perfettamente l'unità principale Gundam, grazie all'azzeccata combinazione di colori bianco, rosso e blu. L’altro modello, il RT-AX86U, prevede invece la combinazione di colori più seriosa delle Mobile Suit antagoniste.

Il router Wi-Fi RT-AX82U presenta un processore multi core ad alte prestazioni e offre una larghezza di banda di picco di 5.200 Mbps, È dotato di una porta LAN da 2.5Gbps e supporta lo standard Wi-Fi 6 e quelli precedenti. Non mancano gli effetti di illuminazione RGB compatibili con Aura Sync. RT-AX86U raggiunge invece i 5.700 Mbps di banda e ha alcune specifiche leggermente superiori.

I prezzi saranno di 1.199 Yuan (circa 147 Euro circa) e 1.699 Yuan (209 Euro circa), ma sfortunatamente, almeno per il momento, saranno messi in vendita solamente in Cina a partire dal 3 agosto 2020 e in quantità limitata di sole 500 unità.