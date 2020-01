Asus dual GeForce RTX 2070 MINI è una GPU potente adatta ai mini PC NUC 9 di Intel

Al CES 2020 , Intel ha annunciato la sua gamma NUC 9 (nota anche come Ghost Canyon ) con fattore di forma ridotto; in contemporanea Asus ha annunciato la Dual GeForce RTX 2070 MINI, una scheda grafica appositamente progettata per questi PC.

Con la potente scheda grafica RTX 2070 di Nvidia e VRAM GDDR6 da 8 GB standard o overcloccata (fino a 1.680 Mhz), questa GPU sarà in grado di sviluppare una potenza considerevole che consentirà ai mini PC NUC 9 Extreme Kit e NUC 9 Pro Kit di Intel di eseguire senza problemi anche i giochi più pesanti.

Asus afferma che Dual GeForce RTX 2070 MINI funzioni a circa 10 gradi in meno rispetto alle altre schede RTX 2070 progettate per i PC NUC di Intel, con la configurazione a doppia ventola che assicura una temperatura di esercizio di 74 °C in full load, caratteristica fondamentale quando si parla di hardware potenti in case di dimensioni ridotte.

La collaborazione con Intel

Asus ha lavorato a stretto contatto con Intel per creare una potente GPU con un fattore di forma ridotto per i PC NUC 9 Extreme e NUC 9 Pro, con il rivestimento, il dissipatore di calore e il tubo di calore della GPU posizionati per trarre il massimo vantaggio dal pannello a maglie laterale del case.

Questa soluzione sarà messa in vendita oggi (8 gennaio), e sarà seguita dalle più economiche schede Dual GeForce RTX 2060 MINI e Dual GeForce GTX 1660 SUPER MINI nel primo trimestre di quest'anno. Il prezzo delle schede in questione deve ancora essere confermato. Sebbene queste GPU siano state progettate per i PC Intel NUC 9, possono essere montate in qualsiasi PC, risultando ideali per le persone che cercano di costruire piccoli PC da gioco simili a console.