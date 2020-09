Assassin's Creed Valhalla, uscita anticipata per il lancio di Xbox Series X

Se c’è una caratteristica che ha reso noti i vichinghi, questa non è di certo la pazienza. Ciononostante sembra che Assassin’s Creed Valhalla vada piuttosto di fretta e si stia preparando ad arrivare una settimana prima del previsto, in concomitanza con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.

Anche se inizialmente l’arrivo del gioco era previsto per il 17 novembre, la data è stata anticipata non appena Microsoft ha svelato il giorno in cui sarà possibile acquistare le nuove Xbox.

Valhalla uscirà il 10 novembre 2020 per entrambe le console next-gen. Va sottolineato che il gioco potrà contare sul sistema Xbox Smart Delivery, quindi chiunque acquisterà una copia per le attuali console Microsoft (Xbox One S, Xbox One X) potrà passare alla versione next-gen gratuitamente qualora passasse a Xbox Series X o S.

Sarà anche possibile recuperare i salvataggi e riprendere il gioco da dove lo si era lasciato, continuando l’avventura sulle nuove console Xbox.

Nessuna data certa per PS5

Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato il 10 novembre su tutte le piattaforme, eccetto una.

In una conferenza stampa la casa produttrice ha confermato che il titolo sarà disponibile su "Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Epic Games Store e Ubisoft Store, oltre che su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft".

L’unica console che manca all’appello, come avrete notato, è Sony PS5, anche se alcuni rumor parlano di un possibile lancio entro novembre, pochi giorni dopo la nuova Xbox. Per fortuna, con l’avvicinarsi della fatidica data, stanno emergendo sempre più dettagli sulle console next-gen e, a oggi, sappiamo quasi tutto ciò che le riguarda.